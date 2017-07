Zavala: sueldo de maestros aumentará a S/ 2,000 el próximo año

El compromiso del Gobierno es aumentar a 2,000 soles el sueldo de los maestros, dijo hoy el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien refirió que la mayoría de docentes sabe que el Ejecutivo está trabajando en el camino correcto.

Señaló que el ofrecimiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski en campaña fue mejorar los sueldos y a la fecha estos se incrementaron a 1,780 soles. Los aumentos, explicó, van de acuerdo con el enfoque de revaloración de los docentes, lo cual comprende también capacitaciones y certificaciones, a fin de tener a los mejores y que puedan continuar en la carrera magisterial.

No obstante, lamentó la paralización de maestros en la región Cusco, al advertir que esta se origina por pugnas dentro del sindicato. “Lo que vemos no son quejas contra el Gobierno, sino pugnas dentro del sindicato de los maestros, que lamentablemente están afectando a los niños ya que no reciben clases”, manifestó en “RPP”.

Sostuvo, en ese sentido, que solicitaron al gobierno regional cusqueño ser más estrictos, y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos dirigentes que han provocado disturbios. “Creo que la mayoría de docentes sabe que estamos trabajando en el camino correcto”, puntualizó Zavala.

Al resaltar que la educación es una prioridad sobre la cual avanzan para tener este año logros importantes, mencionó que el Ejecutivo ha dado pasos significativos en dicho sector. Por ejemplo, en la construcción de infraestructura adecuada para los alumnos y el contenido de lo que les enseñan.

(Fuente: Andina)

