Zavala: Presupuesto 2018 es realista y descentralizado

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside la congresista Karina Beteta (FP), inició las maratónicas sesiones de sustentaciones de pliegos presupuestales para el Año Fiscal 2018, con la exposición del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala Lombardi, sobre el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021.

Previamente lo hicieron las viceministras de Hacienda y de Economía, Rossana Polastri y Claudia Cooper Fort, quienes expusieron sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2018 y Fuentes de Financiamiento del Presupuesto, respectivamente.

Al iniciar su sustentación, Zavala calificó de realista, transparente, descentralista y expansivo en el gasto público, aunque con algunas restricciones.

Señaló que actualmente el país tiene una economía sólida que se encuentra en una fase de aceleración y con buenos balances macroeconómicos.

Manifestó que se tuvo que soportar dos choques adversos no esperados que equivalieron a dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI), pero se dio una respuesta rápida a través de ARCC, ampliación del déficit fiscal y la dación del Decreto de Urgencia 003.

Respecto al entorno internacional manifestó que es favorable: los precios de los metales se encuentran en sus niveles máximos desde el 2014. Consideró que de mantenerse los niveles actuales del cobre (US$ 306,6), oro (US$ 1 327,5) y Zinc (US$ 141), el crecimiento del PBI del 2018 se incrementará hasta 4.0 puntos porcentuales.

Economía peruana única de la Alianza del Pacífico

“El Perú tiene la única economía de la Alianza del Pacífico que mantiene calificación y perspectiva crediticia”, subrayó en la sesión que se desarrolló en la sala Grau del Palacio Legislativo.

Zavala indicó que el plan de corto plazo es acelerar la ejecución de la inversión pública para apuntalar la recuperación; el plan de mediano plazo será sostener una inversión privada por encima de un 5,0% a través de cuatro ejes: Plan Bicentenario de Infraestructura al 2021, mejorar la regulación e incrementar la productividad laboral, simplificación administrativa y calidad regulatoria, desarrollo sectorial (minería, hidrocarburos, turismo, sistema financiero y comercio exterior)

Recuperación de la inversión pública

Señaló que se experimentará un impulso fiscal: recuperación de la inversión pública y con espacio fiscal para acelerar su ritmo de expansión en los próximos meses. Manifestó que el despliegue de la inversión pública empieza a darse de manera homogénea por nivel de gobierno. Señaló que en el segundo semestre del presente año se recuperará la inversión pública y crecerá un 18,9%.

Puntualizó que se ejecutarán importantes proyectos de infraestructura por más de 2,000 millones de soles (0,6% del PBI): Línea 2 del Tren Eléctrico, modernización de la Refinería de Talara y Juegos Panamericanos; se invertirá más de 5,000 millones de soles o 0,7%), que complementa las medidas de impulso fiscal establecidas entre enero y marzo ( 7,000 millones de soles.

A agosto del 2017, la inversión en etapa de certificación (excluyendo lo devengado) ha alcanzado un máximo histórico de 18 mil 611 millones, 37% superior al período enero-agosto 2016. Informó que se recuperará la inversión privada, se reactivará el empleo formal, mejora de condiciones de consumo y habrá mayor oferta de crédito especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Zavala también señaló que menores costos financieros y de insumos importados impulsan la inversión privada, cuya recuperación reactiva la producción nacional. Precisó que habrá una mayor inversión minera impulsará dinamismo en las provincias.

PBI crecerá 4,0% en el 2018

Subrayó que el PBI acelerará su ritmo de crecimiento de 2,8% en el 2017 a 4,0% en el 2018 a través de una mayor inversión pública y privada. Remarcó que en el próximo año el Perú liderará el crecimiento en la región. Agregó que se ejecutarán ejes claves para fortalecer la competitividad productiva.

Enfatizó que más allá del 2018 se concretarán reformas de Estado como la simplificación administrativa, seguridad, programas de educación, agua y saneamiento, salud, proempleo, fortalecimiento de la descentralización y justicia.

Dólar 3,35

Por su parte la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, informó que para el próximo año el tipo de cambio promedio del dólar será de 3,35.

Sostuvo que los objetivos del Presupuesto Público 2018 son mantener la política fiscal responsable asegurando el financiamiento adecuado de los servicios públicos, será alineado con los parámetros establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual: de crecimiento, de límites de gasto y de endeudamiento y contribuirá al círculo virtuoso de crecimiento y generación de empleos

Polastri señaló que las prioridades serán la reconstrucción en respuesta a los efectos de El Niño Costero. Impulso de la infraestructura social, productiva y deportiva, vinculada al cierre de brechas, revolución social reforzando cuatro pilares: la salud, educación, el saneamiento, vivienda y agro, en la búsqueda de la reducción de la pobreza del país, mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la lucha anticorrupción.

Incremento de recaudación fiscal

A su turno al viceministra de Economía, Claudia Cooper, indicó que los ingresos fiscales se incrementan en 11,4 mil millones de soles, lo cual impactará en un mayor (menor) crecimiento del PBI de un punto porcentual que aumentará (reduce) los ingresos fiscales en (0,1%-0,2%) del PBI.

Manifestó que la economía se recuperará post Fenómeno de El Niño Costero y Lava Jato. Dijo que también se recuperará la demanda interna, mayor elasticidad del PBI, disipación de pagos diferidos el 2017 (IGV justo y en zonas de emergencia) y reducción de la evasión en cadenas de valor; mejor focalización en función a externalidades y recuperación de la demanda interna.

Agregó que los recursos ordinarios financian el 65,3% del presupuesto, los cuales provienen de la recaudación tributaria; los recursos determinados costean el 12,6% del Presupuesto y los recursos directamente recaudados fomentan el 8,6% del presupuesto.

CONGRESISTAS: ES CENTRALISTA

Los congresistas de la Comisión de Presupuesto refutaron al ministro de Economía advirtiéndole que el presupuesto presentado es demasiado centralista y con gastos no muy claros en publicidad y consultorías.

Alejandra Aramayo, Segundo Tapia, Clayton Galván y Carlos Tubino, de la bancada Fuerza Popular, fueron los primeros en cuestionar los alcances del ministro Zavala quien reiteraba que el presupuesto sí era “descentralista” o “desconcentrado” como le respondió a la representante Alejandra Aramayo.

Segundo Tapia también cuestionó la versión de Fernando Zavala precisando que el presupuesto no favorece a las regiones, especialmente las más abandonadas del país. Al contrario, dijo, “nos preocupa los gastos en publicidad y consultorías”.

También expresó su preocupación por la deuda impaga del Sistema Integral de Salud (SIS) que de no honrarse serán miles de peruanos los afectados por la falta de atención médica, especialmente los más necesitados.

