XI encuentro mundial de folklore “Mi Perú” 2018 “Uniendo Corazones Del Mundo”

200 artistas difundiendo tradiciones del mundo

El distrito de Santiago de Surco será sede del 11° Encuentro Mundial del Folklore “Mi Perú”, que mostrará lo mejor de la danza y música tradicional de 10 países, la cita será en Auditorio Augusto B. Leguía del Parque de la Amistad – Av. Caminos del Inca 33, Santiago de Surco 15039.

El Encuentro Mundial de Folklore Mi Perú llega a su 11° Edición este 2018, organizado por la Asociación Cultural C.I.D.A.N. “Mi Perú”, embajadora del folklore peruano, con más de 30 años de trayectoria siguiendo un mismo objetivo; preservar, investigar y difundir el folklore peruano, revalorizando nuestra cultura y preservando nuestra identidad.

En esta oportunidad, como en ediciones anteriores, contará con la presencia de 10 países invitados de gran nivel artístico, que llegan a nuestra nación con el objetivo de compartir y enseñar sus tradiciones al pueblo peruano.

Estas 10 delegaciones de folklore provienen de países como Francia, México, Paraguay, Eslovaquia, Ecuador, Panamá, Chile y Brasil. Será un espectáculo sin igual, donde exhibirán sus danzas, música, artesanía y cultura autóctona, excelente oportunidad para que la familia peruana disfrute y aprenda de otras culturas que ampliarán su horizonte personal.

Francia será representada por el grupo Folclórico La Savoie de Francia, considerado uno de los mejores ballets del mundo, el cual ha realizado Giras de carácter artístico por más de 40 países en Cinco Continentes.

Perú será representado por los organizadores, A.C. C.I.D.A.N. Mi Perú, con danzas de la costa, sierra y selva peruana, luego de su exitosa gira 2017 en el Festival Internacional de Folklore – Corea del Sur, donde se enfrentaron a más de 20 países consiguiendo 3 grandes premios Cheonan World Dance Festival 2017 Korea.

-Silver Prize In The International Dance Competition.

– Firts Prize In The Street Dance Parade.

-Best Costume In The International Dance Competition.

Los participantes expondrán danza y música en vivo de sobre escenario, además, se realizarán actividades interculturales gratuitas como talleres, feria artesanal, esta contará con más de 1000 artículos originarios de cada país.

En el mes de marzo, Lima será sede del XI Encuentro Mundial del Folklore “Mi Perú” 2018, que mostrará lo mejor de la danza y música de 10 países extranjeros, siendo Perú el anfitrión.

La Asociación cultural C.I.D.A.N. “Mi Perú”, embajadora del folklore peruano, viene organizando 11 años consecutivos el ENCUENTRO MUNDIAL DE FOLKLORE “MI PERU”, con la participación de numerosos elencos internacionales de gran trayectoria artística.

Este año, SURCO será el distrito anfitrión de 10 compañías de folklore de diversos países: Brasil, Chile, Ecuador, Francia, Eslovaquia, Paraguay, México, Panamá, Perú, quienes mostrarán sus danzas, música, artesanía y cultura de sus naciones. Nuestro país será representado por los organizadores, compañía que lleva 32 años difundiendo la cultura de nuestro país, con danzas de la costa, sierra y selva peruana, además, la participación de la Soprano Lírica Hatun Killa.

La segunda semana de marzo se realizarán diversas actividades en Surco, tales como pasacalles, talleres, presentaciones gratuitas y una feria artesanal. El espectáculo principal en Surco se llevará a cabo los días 8 al 11 de marzo, con la muestra de danza y música en vivo de los participantes. PARQUE DE LA AMISTAD, AUDITORIO Augusto B. Leguía.

Desde ya agradecemos la deferencia y colaboración que brinden para la difusión de este evento, que busca contribuir al arte y cultura en nuestro Perú. Damos la cordial Bienvenida a las DELEGACIONES INTERNACIONALES, deseando una grata estancia en nuestro milenario PERÚ.

Me gusta: Me gusta Cargando...