Wix.com y el Clube de Regatas do Flamengo anuncian asociación oficial

La plataforma de creación de páginas web líder en el mercado es nombrada socio del diseño de la página web oficial y socio anfitrión del Clube de Regatas do Flamengo.

Wix.com Ltd., la plataforma de desarrollo web líder en el mercado y el Clube de Regatas do Flamengo anunciaron hoy su nueva asociación por la cual Wix será responsable por el diseño de su página web oficial y fungirá como socio anfitrión del Clube de Regatas do Flamengo.

La sociedad será lanzada oficialmente en el primer encuentro de las finales de la Copa de Brasil, el 7 de septiembre a las 21:45 horas en el Estadio de Maracaná en Río de Janeiro, en que Flamengo juega contra Cruzeiro.

La trayectoria de victorias del equipo que ha sido celebrada y compartida tanto dentro y fuera de la cancha, como en todo Brasil y en mundo online, ha ganado cada vez más espacio entre los fanáticos del equipo. Por este motivo, Wix ha creado el Espaço do Torcedor (o espacio de los fanáticos), una página online donde los fanáticos del equipo encontrarán un kit multimedia con imágenes, GIFS y videos exclusivos que pueden compartir en la red usando el hashtag #WixFla en sus mensajes.

Visita el Espaço do Torcedor: wix.com/flamengo

Esta campaña online es la primera de una serie de actividades que tienen como objetivo integrar a los fans del Flamengo en todas las plataformas digitales del equipo. También incluye varios comerciales y activaciones de marketing con los atletas de Flamengo.

“Nuestra sociedad con el Clube de Regatas do Flamengo nos permite estar en contacto con el grupo más grande de fans de Brasil y acercarnos al público brasileño a través de su pasión por el fútbol. Brasil es uno de nuestros principales mercados y esta sociedad une dos marcas que son similares en cuanto a sus valores y su misión”, dijo Omer Shai, Director de Marketing de Wix. “Hemos tenido mucho éxito con nuestras sociedades deportivas como City Football Club y esta asociación seguirá fomentando nuestro éxito con el deporte más popular del mundo”.

“Hoy, el club Flamengo entiende que la interacción con los fans debe ser continua, fluida, innovadora y digital. Los fans deben tener la oportunidad de interactuar con el club al que siguen apasionadamente, a través de una variedad de canales, experiencias y medios. Estas oportunidades darán como resultado un mayor compromiso y una satisfacción general”, comentó Daniel Orlean, VP del Clube de Regatas do Flamengo. “Wix democratiza la presencia online de las personas y de las empresas a través de la tecnología y su sociedad con nosotros es un paso más en esa dirección. Wix con sus más de 112 millones de usuarios y Flamengo con más de 40 millones de fans unen sus fuerzas para hacer la experiencia deportiva del fan aún más presente en la vida de las personas”.

