Win designa a nuevo gerente comercial

Win, la nueva empresa que ofrece el internet más rápido, a través de fibra óptica y al precio más justo, acaba de designar como nuevo gerente comercial a Eduardo Candela, profesional con una experiencia de más de 18 años en el sector de las telecomunicaciones.

Candela asume el cargo poniéndose una importante meta para finales del 2018: llegar a los 20 mil contratos para la firma, que en su primera etapa brinda conectividad a familias que viven en condominios de Lima.

En enero del 2017 recibió la propuesta para ser parte del grupo Optical Networks, cuando la empresa decidió expandirse a provincias, asumiendo el reto de implementar la primera oficina que la compañía abría en el interior del país, en Arequipa. Su gestión fue exitosa y en ese marco le ofrecieron encargarse de la gerencia comercial de Win.

“A lo largo de mi carrera siempre he recibido el encargo de desarrollar proyectos desde cero y afortunadamente me ha ido bien, creo que la experiencia me ha hecho encontrar la receta. Voy a dar lo mejor de mi en este nuevo cargo”, finalizó Eduardo Candela.

