WeWork implementa política de cero plástico en sus 4 edificios en Lima

Medida evitará el uso de más de 240 kilos de plástico mensualmente

Líder mundial de espacios de trabajo colaborativo tiene el objetivo de ser carbono neutral en el 2023

WeWork, líder mundial de espacios de trabajo colaborativos, anunció recientemente la implementación de políticas que buscan concientizar a sus miembros sobre el cuidado del medio ambiente y así reducir su huella de carbono.

Uno de los inventos que más daño provoca al medio ambiente es el plástico, por lo que la empresa ha decidido eliminar su uso en sus cuatro edificios de Lima, reemplazando los platos y cubiertos de plástico por utensilios hechos a base de fibra de maíz, mientras que los removedores de café de este material han cedido paso a los de madera en tanto los vasos ahora serán vidrio. Gracias a esta medida WeWork habrá dejado de usar 240 kilos de plástico al mes para fines del 2018. Las proyecciones para el próximo año elevan esta cifra a 600 kilos mensuales.

La empresa ha puesto en marcha además otras acciones como reemplazar la iluminación tradicional por luminarias “led”, tecnología que brinda una mayor iluminación con menor consumo. Ha instalado aireadores de agua para reducir su consumo y lograr un uso responsable de este valioso recurso. Ha desechado los ambientadores en aerosol, los cuales fueron reemplazados por productos que contribuyen al cuidado de la capa de ozono. Finalmente se han programado los equipos de aire acondicionado para un uso eficiente que permita una temperatura confortable y estándar en todos sus edificios.

Nuevos proyectos

Dentro de los proyectos para el próximo año está contemplada la implementación del “Programa de Gestión de Residuos” el mismo que estará comprendido por tres etapas, la primera, relacionada con la concientización de sus miembros sobre la importancia de la segregación de los desechos. La segunda etapa consistirá en la búsqueda de socios estratégicos que puedan convertir estos desechos en productos en favor de poblaciones vulnerables como por ejemplo; convertir el plástico en mantas que abriguen a pobladores de la sierra en época de friaje y finalmente la implementación y ejecución en cada uno de sus edificios.

Empresas Eco-Friendly

WeWork opera actualmente con empresas de lavado de autos eco-friendly, es decir, que tengan como lineamiento la utilización de insumos que cuiden el medio ambiente y hagan un uso responsable del agua. Estas empresas brindan sus servicios a los colaboradores, miembros y visitas.

Cumbre de acción climática

WeWork participó en la Cumbre de Acción Climática Global (GCAS) realizada en California, Estados Unidos, donde junto a líderes mundiales en negocios, gobierno y organizaciones sin fines de lucro, anunció su compromiso de ser 100% carbono neutral como máximo en el 2023. “Creemos en la energía sostenible. Como una compañía global con ubicaciones en 23 países, tenemos la oportunidad de explorar nuevos recursos en los lugares de mayor impacto dijo Miguel McKelvey, fundador y CEO de WeWork.

Beneficios para las organizaciones

Reducir la huella de carbono no sólo aporta al cuidado del medio ambiente también se traduce en beneficios para las organizaciones a través de operaciones más eficientes, diferenciación en el mercado empresarial y el impulso de su programa de responsabilidad social.

WeWork es una plataforma para todo tipo de creadores que ofrece espacios, servicios, y comunidades de trabajo físicos y virtuales a 300,000 miembros en 283 ubicaciones en 75 ciudades y 22 países alrededor del mundo. WeWork busca formar comunidades colaborativas para construir relaciones sólidas entre personas y empresas, y contribuir a generar un ambiente propicio para ideas brillantes. WeWork está consciente que hay un gran cambio en la manera en que trabajamos, más enfocada en la realización personal que en el resultado económico. Estamos ayudando a crear un mundo donde la gente trabaje para disfrutar, no sólo para ganarse la vida, enfocados en nuestro slogan: Do what you love!. WeWork abre aproximadamente 20 nuevas ubicaciones al mes en el mundo, concentrando a más de 20 mil nuevos members al mes.

