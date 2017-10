We the Lion estrenó video musical coloreado de forma colectiva con tecnología HP Inc.

El público seguidor de la banda intervino el nuevo vídeo de la banda a través de la tecnología HP Inc. en los equipos 2 en 1 con diferentes activaciones que se dieron en puntos de venta a nivel nacional y en un concierto.

La banda “We the Lion” estrenó en sus redes sociales la versión coloreada del videoclip oficial de la canción “I want you to know”. Esta segunda versión del video, ilustrado previamente en una HP x360, es una colaboración de todos los peruanos que pudieron participar gracias a las activaciones que la marca realizó a nivel nacional en diferentes puntos de venta y en un concierto.

“Este video es producto de un compromiso de la marca con el talento nacional. El producto final muestra como la tecnología y el arte pueden fusionarse para lograr iniciativas que muevan a la gente y finalicen en un producto único creado de forma colaborativa”, comentó Emilia Gutierréz, Gerente de Marketing de HP Inc.

El video relanzado recientemente es el segundo video oficial de la banda “We The Lion”, parte de su álbum debut ”Violet”. Esta versión a colores del vídeo fue obtenida gracias a la colaboración de muchísimos fans de la banda que, utilizando la tecnología de HP, colorearon los cerca de 2,500 frames que conforman el proyecto y fue producto de la intervención denominada “I want you to paint”.

“La relación de We the Lion con HP Inc. ha sido una experiencia única. Nos contactaron para hacer proyectos juntos y la verdad es que nos sorprendimos. Esta acción en conjunto nos permitió llegar a los fans de una manera única, volviéndolos parte del video. ¡Ha sido una experiencia genial y estamos muy agradecidos!”, comentó uno de los miembros de la banda.

Anteriormente, en el mes de agosto, la banda brindó a sus fans un concierto en Sargento Pimienta en el cual estrenó el video ilustrado en blanco y negro con Windows Ink. Este software está incluido en muchos de los modelos renovados de HP Inc. y permite al usuario crear o intervenir distintas piezas desde la pantalla táctil usando el stylus.

Tecnología para inspirar

Las cuatro categorías del portafolio ya están disponibles a nivel nacional: Equipos de entrada, Pavilion, Envy y Spectre, llegaron al país con innovaciones listas para la creatividad. Entre ellos se encuentran la laptop HP Pavilion x360 2 en 1, un disposito pensado para el público que busca versatilidad y que ahora incluye la tecnología Windows Ink con lápiz inteligente. Además, está a la venta HP Spectre x360, perteneciente a la gama premium de diseños elegantes y hardware de alta productividad, garantiza 15 horas de duración de batería que permiten un amplio desempeño.

Todos los modelos se pueden encontrar en la HP Store y en puntos de venta autorizados.

