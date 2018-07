Walter Ríos renunció al cargo de juez superior

El presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, presentó su renuncia irrevocable al cargo de juez superior ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

La noticia fue confirmada por el Poder Judicial en sus redes sociales.

No obstante, este poder del Estado aseveró que las investigaciones iniciadas en su contra continuarán porque la renuncia no lo inhibe de responsabilidades derivadas de su conducta.

Según el magistrado, su renuncia tiene como finalidad allanarse a la investigación iniciada por la Fiscalía Suprema de Control Interno y no entorpecerla en ningún sentido.

“Expreso desde ya mi compromiso a cumplir con los requerimientos procesales, propios de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”, señala la renuncia presentada ante el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Mendoza.

Ríos es investigado debido a una presunta comisión de delitos en el ejercicio de su cargo y cuyos indicios fueron conocidos en los audios divulgados por IDL-Reporteros.

En dicho audios es posible escucharlo solicitar favores a terceros, así como hacer gestiones indebidas para favorecer el nombramiento de conocidos suyos en la magistratura, entre otros temas.

