Walter Ríos: nuevo audio revela pedido de cobro por nombramiento

El expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, habría acordado el cobro de un dinero por el nombramiento de un magistrado, según lo revelado en un audio difundido esta noche donde conversa con su asesor Gianfranco Paredes.

En el audio, difundido por Canal N, se escucha cómo Ríos habla con Paredes respecto al cobro de una coima a ser pagada en dólares, aunque su asesor habría acordado el pago en soles.

Según la fecha de la interceptación telefónica, realizada el 30 de abril de este año, en esos días el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) había nombrado a un grupo de fiscales superiores en Lima y provincias.

A continuación la desgrabación del audio entre Walter Ríos y su asesor Gianfranco Paredes:

WR: Me dijiste 10 gringas

GP: No, no.

WR: No me cambies, tráeme y ya.

GP: Me dijo que era mucho.

WR: Pero tú porque me dijiste “ya”.

GP: No, yo no dije que “ya”, le dije que iba a transmitir. Pero que era muy elevado.

WR: Tú me dijiste que él te había dicho que “sale y ya”.

GP: Sí pero no ese punto, sobre ese punto no, porque eran internacionales, por el nivel me dijo: “por favor”.

WR: Oye compare, yo transmití eso, ¿qué hago ahora? Esto generará problemas, ya hay mil errores en tu trabajo, pero esta es otra cosa. ¿Cuándo me va a pagar hermano? En concreto, ¿cuándo me va a pagar?

GP: Yo ahorita lo llamo.

WR: Hermano de mi corazón, estamos hablando de gente seria, ¿cuándo me va a pagar?

GP: El 2.

WR: El 2, como quedamos.

GP: Pero nacionales.

WR: No me puedes perjudicar con la gente que va a ayudar. Yo soy un tipo serio.

WR: ¿Cómo te enviará?, ¿por cuenta?

GP: Sí, no hay otra.

El pasado 21 de julio el juez supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, Luis Zevallos, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Ríos habría cometido los delitos de pertenecer a una organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en agravio del Estado.

