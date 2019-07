Vuelve la convención de coctelería más importante de Sudamérica

Este año se celebrará la octava edición de Clase Maestra, que convoca a los más destacados referentes de la coctelería mundial en la convención más esperada del hemisferio sur del continente. Durante una semana se realizarán exposiciones, conferencias, degustaciones y fiestas en los mejores bares de Lima, y es una gran oportunidad de intercambio entre más de 400 bartenders de diferentes países que comparten sus experiencias en el mundo de la coctelería, las novedades y tendencias.

Clase Maestra es organizada por Franco Cabachi, Manuel Cigarróstegui, y Marcos Blas. Ellos son los expertos y autores de esta gran selección de expositores del más alto nivel internacional, quienes brindarán a los asistentes interesantes conferencias sobre las tendencias del sector, sus estrategias sobre el negocio del bar y sus técnicas en los procesos creativos. Los organizadores destacan el enorme potencial que tiene el Perú a través de su oferta gastronómica que incluye a la coctelería y que se luce cada vez más por la amplia diversidad de insumos disponibles en nuestro territorio, pero sobre todo por el gran talento y creatividad de los profesionales detrás de las barras.

AGO PERRONE

Es el director de mixología en The Connaught Bar de Londres, sin duda una de las figuras más destacadas en la escena de la mixología mundial y gestor del gran reconocimiento internacional del bar The Connaught Bar que dirige desde su apertura en 2008. Es el responsable de posicionar su bar en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Actualmente es el número 5 en la prestigiosa lista.

Ha impregnado la escena del bar con su estilo clásico y elegante a través de sus cócteles creativos y gourmet desde antes de su presencia en The Connaught, brillando y recibiendo elogios como Class Bartender of the Year en 2006

MAX LA ROCCA

Es un destacado consultor y experto formador de bartenders, gerentes y propietarios de restaurantes y hoteles. Su amplia experiencia se debe a que trabajó como barman y gerente de bar en varios de los mejores lugares del mundo, incluido el lujoso Claridge’s Hotel en Londres y otros como Rocco Forte, Relais & Chateaux y Mandarin Oriental de todo el mundo. Es considerado por las revistas internacionales como un maestro, ganador de premios por sus recetas, que se encuentran en los menús de los mejores bares del mundo y en importantes libros de coctelería.

BEK NARZI

Es un personaje que ha estado a la vanguardia de la industria internacional de bebidas y coctelería por los últimos quince años. Es reconocido por sus proyectos filantrópicos relacionados al bar y como uno de los mejores empresarios de bares y restaurantes en el mundo, produciendo una nueva generación de bartender gurús de la coctelería

Clase Maestra 2019 inicia sus actividades desde el lunes 19 de agosto con el registro para el tour pisquero que se realizará el martes 20 a la Bodega Tabernero y Buena Cosecha. El miércoles 21 es el registro para las conferencias que se realizarán el jueves 22 en el Hotel San Agustín de Miraflores, el viernes 23 y sábado 24 en el Hotel Sonesta de San Isidro y el domingo 25 cierra en Los Delfines Hotel & Convention Center.

Las entradas están a la venta a través de www.joinnus.com y la capacidad es limitada.

Más información en: info@clasemaestralatam.com

Facebook: ClaseMaestraPerú

