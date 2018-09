Vizcarra: todos los proyectos de reforma son prioridad para el Ejecutivo

Presidente critica intención de postergar debate de reforma política

El presidente Martín Vizcarra aseguró hoy que los cuatro proyectos de reforma política y judicial presentados al Congreso tienen la misma prioridad para el Ejecutivo y criticó la intención de postergar los cambios al sistema político hasta por tres años.

“Decir tenemos que trabajar con celeridad y que tenemos tres años para trabajar el sistema político sería decir que el sistema político está muy bien y todos sabemos que no es así”, manifestó en conferencia de prensa brindada en Tumbes al término del Muni Ejecutivo y en referencia a la declaración brindada ayer por el titular del Congreso, Daniel Salaverry.

Salaverry, integrante de la bancada fujimorista de Fuerza Popular, dijo en la víspera que la prioridad del Congreso es la reforma del sistema de justicia, pues se trata de un tema urgente para el país, mientras que los cambios políticos podrían implementarse hasta en tres años.

Al respecto, Vizcarra ratificó que el Congreso debería aprobar cuanto antes los cuatro proyectos referidos al retorno al sistema parlamentario bicameral, la no relección de los congresistas, el financiamiento de los partidos políticos y a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Los cuatro proyectos tienen exactamente la misma prioridad para el Ejecutivo, no uno por uno, los cuatro son de sumo interés para el Ejecutivo”, manifestó.

El jefe del Estado subrayó que si el país no cuenta con instituciones democráticas sólidas, no podrá desarrollarse y sus esfuerzos por mejorar no tendrán el resultado favorable esperado.

Asimismo, negó que sus propuestas de reforma política y judicial sean “populistas” como señalan un sector de sus críticos.

Por el contrario, indicó que estas iniciativas son respaldadas por el grueso de la población peruana que demanda profundos cambios.

Indicó que durante su permanencia en Tumbes pudo sentir el respaldo de la ciudadanía a los cambios propuestos por el gobierno para mejorar el sistema político y judicial, a través de un referéndum.

“(…) Todos reclaman referéndum, cambios estructurales, no solo en el Congreso, que son necesarios, sino también cambios estructurales en la política”, indicó.

(Fuente: Andina)

