Vizcarra: selección nos deja como lección que no hay objetivo imposible

Destaca trabajo en equipo de seleccionados que irán a Rusia 2018

La selección peruana de fútbol nos deja como lección que no hay objetivo que no se pueda cumplir, sostuvo hoy el Presidente de la República, Martín Vizcarra, al destacar el trabajo en equipo del plantel que participará en el Mundial de Rusia 2018.

Al encabezar el lanzamiento de la campaña “Guerreros mype”, del Ministerio de la Producción, el Mandatario destacó que pese al camino “cuesta arriba” el equipo peruano haya alcanzado el objetivo mundialista que ha llenado de entusiasmo a todo el país.

“Esta selección, no solo con esta clasificación después de 36 años, nos ha dado alegría, orgullo, sino una gran lección: todo lo que se puede lograr cuando se trabaja en función de equipo (…). Cuando jugamos en función de ese objetivo no hay meta que no se pueda lograr”.

Vizcarra afirmó que los futbolistas peruanos siempre han destacado por su calidad y destreza, pero no clasificaban a los mundiales porque quizás “cada uno jugaba por su lado” o trataba de destacar individualmente, pero ahora -dijo- la selección halló la fórmula del trabajo en equipo.

En opinión del jefe del Estado, la unión y el trabajo conjunto que el fútbol refleja, también pueden inspirar otros aspectos de la vida diaria, por lo que se debe “sacar provecho” del orgullo nacional por la Selección para tener la convicción de lograr un país mejor.

“La fiebre del Mundial pasará de acá a dos meses ¿Tenemos que esperar otra clasificación para unirnos y sentirnos orgullosos del trabajo en equipo? No, que quede ese optimismo y entusiasmo en todas y cada una de las acciones que hacemos”, invocó el gobernante.

Acompañado del ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, Vizcarra agregó que la campaña “Guerreros mype” es una forma de aprovechar el entusiasmo que despierta la Selección y el torneo mundialista para generar trabajo y asociatividad en el país.

Esta campaña busca apoyar el emprendimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas, e impulsa la venta de camisetas peruanas confeccionadas con productos peruanos, con motivo de la participación de la selección en el Mundial de Rusia 2018.

“Aquí estamos el equipo del Perú: el Estado, los empresarios, la afición y los hinchas, todos unidos (…). El Estado y los micro y pequeños confeccionistas y empresarios nos unimos para lograr un objetivo: ubicar y vender estas camisetas”, manifestó Vizcarra.

En ese sentido, el dignatario puso en relieve el compromiso del Gobierno de apoyar al empresario textil que se asocia para vender sus productos y generar ingresos.

Vizcarra confirmó también que esta noche asistirá al partido amistoso entre las selecciones de Perú y Escocia, a disputarse en el Estadio Nacional, e incluso se animó a pronosticar un resultado favorable a Perú con goles de Edison “Orejas” Flores.

“Vamos a estar todo en el Perú alentando a este equipo, como lo hemos hechos en todas las eliminatorias (…). Queremos que ese aliento continúe hacia el final de Mundial y luego en todos los otros aspectos porque trabajando juntos podemos lograr grandes objetivos”, acotó.

(Fuente:Andina)

