Vizcarra llama a acudir masivamente a votar en el referéndum

Consulta popular será este 9 de diciembre

El presidente Martín Vizcarra llamó hoy a la población a acudir masivamente al referéndum de este domingo 9 de diciembre y decidir con su voto las cuatro reformas planteadas por el Ejecutivo.

Desde Puno, donde participa en el cierre de la campaña de siembra de pastos 2018, indicó que estas reformas son sumamente importantes.

“Queremos que vayas y decidas, lo que diga la población lo respetará el Presidente y el Congreso, por eso es importante, porque el pueblo define con su voto lo que hará el Congreso y el presidente, por eso los convoco a que masivamente acudan al referéndum del 9 de diciembre”, afirmó.

Pidió también analizar las cuatro preguntas que serán sometidas a consulta ciudadana y que definan su punto de vista.

“Analicen las cuatro preguntas y digan lo que crean, como saben yo he dicho mi opinión, acá necesitamos escuchar la opinión de los peruanos y peruanas, son cuatro preguntas simples y la respuesta es decir Sí o No, no tiene que decir por qué”, sostuvo.

Explicó la primera pregunta será si la población está de acuerdo con el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la institución encargada de la selección de jueces y fiscales.

La segunda pregunta está relacionada con el dinero que no se justifica y que financia a los partidos políticos y las grandes campañas.

“La pregunta es ¿ustedes están de acuerdo con en que se fiscalice el financiamiento a los partidos políticos?, los que dicen sí quiero, pone Sí, o No quiero que se supervise el financiamiento a los partidos”, apuntó.

En relación a la tercera pregunta, sobre la no reelección de congresistas, el mandatario comentó con la población que está prohibida la reelección de alcaldes, gobernadores y del presidente de la República.

“La tercera pregunta dice quieren que se prohíba la reelección de congresistas, eso deben contestar”, apuntó.

La cuarta pregunta, recordó, está referida al retorno a un Congreso bicameral, con una cámara de diputados y otras de senadores.

Pidió a la población discutir las cuatro preguntas y acudir a votar el 9 de diciembre porque más allá de las opiniones respetables que han expresado otras personas, lo que importa será lo que decida la ciudadanía.

El jefe del Estado se encuentra en la localidad de Jachoco, distrito de Ilave, provincia de El Collao, región Puno, para participar en el cierre de la campaña de siembra de pastos 2018.

(Fuente: Andina)

