Vizcarra es interpelado en el Congreso de la República (VIDEO)

El ministro de transporte, Martín Vizcarra, llegó esta mañana al Congreso de la República donde es sometido a una interpelación con un pliego de 83 preguntas sobre la adenda del contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Una vez en el hemiciclo, el ministro saludo a la presidenta del Congreso Luz Salgado y a los congresistas para comenzar con la introducción de su manifestación.

“He recibido una serie de llamadas por parte de familiares y visitas, dándome fuerzas y hasta rezando por mi. Les he dicho que no tienen por qué preocuparse. Yo he trabajado con honestidad e integridad en este proyecto”, señaló.

“Provengo de una gran unidad escolar y de una universidad estatal. Tengo el temple y la voluntad de cumplir metas, siguiendo los valores de mis padres”, añadió.

Dicho esto y una vez comenzada la ronda de preguntas, Vizcarra comenzó a explicar la línea de tiempo del proyecto.

“Chinchero se ha estado esperando por más de 40 años. Fueron 8 los presidentes que ofrecieron este proyecto. El 2 de febrero del año 2010, durante la gestión de Alan García, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita a Proinversión la convocatoria del proyecto del aeropuerto. El 7 de julio, el consejo directivo de Proinversión aprueba el plan de promoción del proyercto”, aseguró Vizcarra.

“Con tres postores, el 25 de abril de 2014 se firma el contrato entre el Estado peruano y Kuntur Wasi. Luego en enero de 2016, OSITRAN suscribe con el consorcio integrado por Graña y Montero un contrato para supervisar la obra”, añadió el también vicepresidente de la República.

Me gusta: Me gusta Cargando...