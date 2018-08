Vizcarra: “Hagan lo que quieran, pero no me van a doblegar”

Jefe del Estado ratifica decisión de luchar contra la corrupción

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró hoy en Tacna que hagan lo que hagan no lo van a doblegar en su decisión de luchar contra la corrupción.

“Aquí, en Tacna, al lado de Grau y de Bolognesi, le digo a Tacna, y al Perú, que no me van a doblegar. Continuaremos el rumbo que trazamos el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, lo que puedan, pero no podrán con el pueblo del Perú que está decidido a combatir a la corrupción”, manifestó en tono enfático desde la plaza de Armas de la Ciudad Heroica.

El Jefe del Estado llegó a Tacna para participar en la ceremonia por el 89 aniversario de la reincorporación de Tacna al seno de la patria, tras los 50 años de cautiverio por Chile.

Allí recordó que al asumir la responsabilidad de encabezar la Presidencia evaluó que el principal problema del país no era solo las obras sin concluir, sino la corrupción.

“Si no combatimos a la corrupción, no vamos a desarrollarnos”, dijo Vizcarra, quien afirmó que por ello el pasado 28 de julio, en su Mensaje a la Nación, se comprometió a cambiar la situación.

“Si aceptamos el cargo y juramos por la Constitución y ante los peruanos dar todo el esfuerzo, planteamos en el discurso del 28 de julio la reforma del Poder Judicial y la reforma política para combatir a la corrupción”, enfatizó el Presidente.

“Sabía que no era una decisión fácil, sabía que con esa decisión iba a enfrentar grandes intereses, contra la delincuencia, el narcotráfico, contra políticos corruptos, y jueces y fiscales que arreglan procesos bajo la mesa. Eso es lo que reclama el pueblo”, aseveró.

Vizcarra dijo que ha comenzado a recibir lo que estaba esperado y por ello insistió en que no lo van a doblegar en su compromiso de luchar contra la corrupción.

Tras resaltar la fortaleza de los tacneños, sostuvo que esa misma fuerza la demostrarán todos los peruanos que quieren cambiar la situación del Perú.

“Y yo estaré a la cabeza de ese cambio cueste lo que cueste, caiga quien caiga”, puntualizó.

Asimismo, el Jefe del Estado se comprometió a concluir obras fundamentales para Tacna, como la carretera Tacna-Colpa-La Paz, y adelantó que hablará de ello con su homólogo boliviano, Evo Morales, en el IV Gabinete Binacional.

(Fuente: Andina)

