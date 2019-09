Vizcarra: En 2019 Perú será una de las economías con mayor dinamismo en Latinoamérica

En foro organizado por Grupo Prisa en Nueva York, dijo que Plan de Competitividad y Productividad y Plan Nacional de Infraestructura, afianzarán el crecimiento del país en los próximos años.

A pesar que existe un escenario internacional complejo, el Perú en el 2019, tendrá una de las economías con mayor dinamismo en Latinoamérica, lo cual es posible de lograr debido al impulso que se le da a las inversiones, afirmó hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Durante su intervención en el Foro “Latin America, US and Spain in Global Economy”, el mandatario destacó que en los últimos años, el Perú se mantiene en la senda del crecimiento, y eso se sustenta en la solidez de sus indicadores macroeconómicos, el esfuerzo de su población, la riqueza de su territorio, y en un marco legal que incorporó reformas económicas que favorecen el libre comercio, la promoción de la inversión y la iniciativa privada.

“En el 2019, a pesar de un escenario internacional complejo, el Perú será una de las economías con mayor dinamismo de la región, con un crecimiento proyectado de 3%, cuando la proyección de Latinoamérica y el Caribe, pare este año, es de 0.6%. Este crecimiento está sustentado particularmente en un impulso de la inversión privada en proyectos mineros, de hidrocarburos e infraestructura, que representan casi US$ 11.000 millones de dólares”, indicó en el evento organizado por el Grupo Prisa, Diario El País y la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

Entre estos proyectos, el presidente Vizcarra detalló que se encuentran los proyectos: Quellaveco, Mina Justa, la ampliación de Toromocho, la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, y el Terminal Portuario “General San Martín”, los cuales mantienen componentes de responsabilidad social y de impacto ambiental a efectos de construir una relación permanente y estable entre la gran inversión, su entorno poblacional y natural.

Durante su alocución, informó también que en el Perú se puso en marcha reformas largamente postergadas que permitirán abrir una nueva etapa de mayor fortalecimiento democrático e institucional, además de condiciones básicas para el crecimiento económico, la inversión, el progreso y el desarrollo.

“Mi gobierno ha mantenido y mantendrá un manejo prudente y responsable de la economía. A ello se suma una estricta disciplina fiscal que ha focalizado el gasto público hacia los sectores sociales más vulnerables, y que nos ha permitido ser uno de los pocos países en la región con grado de inversión que mantiene su calificación crediticia y con perspectiva estable”, apuntó.

Durante su intervención, el jefe de Estado informó también que el gobierno peruano aprobó recientemente la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que incluye 84 medidas para sentar las bases de un crecimiento económico sostenible en los próximos años (2019-2030), y que ha identificado como objetivos prioritarios a la infraestructura, financiación, educación y salud, mercado laboral, innovación, entre otros sectores.

Agregó que igualmente se presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que sentará las bases para una infraestructura de calidad que buscará romper los cuellos de botella en el sector logístico, ya que se prioriza la ejecución de 52 proyectos por una inversión aproximada de US$ 30 mil millones de dólares, en cuatro sectores: transportes y comunicaciones, agricultura, saneamiento y energía.

“Deseo expresar que el Perú apuesta por una economía inclusiva de mercado, el libre comercio y la inversión privada pues ello trae beneficios tangibles para la población. En una década, se ha logrado reducir en más del 50% el índice de pobreza, que pasó de 55% a 20% de pobreza en la actualidad, constituyéndose una extensa clase media, motor actual de su desarrollo y progreso”, recalcó el mandatario desde la ciudad de Nueva York.

El presidente Vizcarra detalló además que el comercio es otra de las áreas en las cuales se basa el crecimiento y desarrollo del país, por lo que destacó que el Perú tiene en vigor 19 acuerdos Comerciales que involucran a 53 países, que representan 75% del PBI mundial y 90% del comercio global total.

En tal sentido, recalcó que “somos parte de diversos foros y bloques económicos como la Alianza del Pacífico, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el cual será ratificado próximamente”.

En su intervención, el mandatario consideró que España es el principal socio comercial del Perú en la Unión Europea y dijo esperar que en el futuro siga incrementándose por efecto de una expansión de las inversiones, la internacionalización de las empresas y el mayor uso del Tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Respecto a los Estados Unidos, el presidente Vizcarra manifestó que este país es nuestro segundo socio comercial en el mundo, con un intercambio comercial de 17 mil millones de dólares en el 2018, siendo innegable que históricamente es uno de los principales socios comerciales del Perú y principal mercado de destino de las exportaciones no tradicionales, situación que se afianzó gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC).

En otro momento, el presidente Vizcarra destacó que el Perú debe responder y asimilar los avances tecnológicos y buenas prácticas aplicadas en países amigos como Estados Unidos y España, lo que permitirá tener una economía moderna, competitiva e inclusiva, para lo cual es fundamental la innovación.

Asimismo, el jefe de Estado destacó la aspiración del Perú a integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que constituye una política de Estado y objetivo de política exterior, y goza del consenso y el compromiso del sector público, privado y la sociedad civil. En tal sentido, agregó que el Perú ha demostrado estar preparado para integrar esta organización.

“Reafirmo una vez más, los grandes objetivos trazados por mi gobierno, tanto en el aspecto económico como institucional; así como nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación con España, Estados Unidos y Latinoamérica, para alcanzar las metas que todos compartimos: construir un mundo más justo, más desarrollado, más democrático y sostenible”, puntualizó el mandatario al término de su intervención.

