El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, calificó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como “un mono con botella de cerveza” y aseguró que los miembros del oficialismo se encuentran “ebrios de poder y soberbia”.

“Ellos nos han llamado “monos con metralleta” a todos los que promovimos la interpelación a Martín Vizcarra. Pues este gobierno es un mono con botella de cerveza, están borrachitos de poder y soberbia”, enfatizó el parlamentario.

García Belaunde afirmó que la función del Congreso es fiscalizar y que no existe ningún intento de desestabilización.

“Aquí se ha realizado una buena fiscalización a un ministro que al no darse cuenta, firma una adenda perjudicial para el país. No existe tal desestabilización que acusa el oficialismo. Los gobiernos que no son fiscalizados son los que hacen más daño a sus países”, indicó.

De otro lado, el congresista se mostró a favor de una interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío.

“Hubo una marcha que todos presenciamos, donde se hizo apología al terrorismo. También hubo contradicciones en las explicaciones que dieron tanto el ministro del Interior, como el jefe de la Policía al respecto. Considero que es pertinente obligar a Carlos Basombrío a que venga a responder un pliego interpelatorio con seriedad”, puntualizó García Belaunde.

