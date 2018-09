Violeta afirma que FP está saboteando reforma del CNM

Legislador oficialista critica posición asumida por bancada fujimorista

La Comisión de Justicia del Congreso no aprobó hoy el dictamen que propone la Ley de Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ya que nueve legisladores de Fuerza Popular se abstuvieron y por ello, el vocero de PPK, Gilbert Violeta, consideró que este grupo político está saboteando la reforma.

“Esto más huele a sabotaje que al intento de colaboración que tanto han dicho todos estos días”, sentenció Violeta en declaraciones a la pernsa.

“Tienen la mayoría, y con esa mayoría se bloquea la votación. No se ha podido aprobar pese a que este tema ya estuvo en votación la semana pasada”, lamento el parlamentario oficialista Gilbert Violeta.

“En los últimos minutos comenzaron a cuestionar absolutamente todo, pese a que en las últimas sesiones se había recogido lo que ellos habían propuesto”, refirió.

El resultado de la votación generó fuertes críticas de parlamentarios de otras bancadas.

La congresista de Alianza Para el Progreso, Marisol Espinoza, dijo que abstenerse en la votación también es una forma de “boicotear” la reforma.

“Es una forma de boicotear la reforma. Nos parece absurda la forma en la que se ha intentado bloquear esta votación señalando que quieren predictamen. Piden un predictamen que igualmente lo van a boicotear”, sostuvo.

Rechazo

Yhony Lescano, de Fuerza Popular también expresó su disconformidad con la posición asumida por la bancada fujimorista y con el resultado de la votación.

“No puede ser que son argumentos mentirosos y sin sustento alguno se pretenda descalificar un dictamen indicando que la Comisión de Justicia no tenía competencia para ver este tema. La Comisión de Justicia sí tiene competencia para ver la reforma del Justicia”, criticó Yhony Lescano.

El parlamentario de Acción Popular calificó de “argumento mentiroso” las declaraciones a la prensa de la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona, quien cuestionó que no se hayan tomado en cuenta las observaciones de su bancada.

“Por ejemplo, el asunto de paridad entre hombres y mujeres, dijeron que no se considere, Bueno, no se ha considerado. Lo cierto que es que los señores del fujimorismo no quieren reformas en el Perú”, sentenció.

