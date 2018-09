Vince Molinaro brindó conferencia sobre Accountability de liderazgo en el Perú

Como parte de las celebraciones por sus 25 años, LHH DBM Perú realizó la conferencia “Accountability: clave hacia una gestión exitosa”, que tuvo como expositor principal a Vince Molinaro, Ph.D. Global Managing Director of Leadership Transformation de LHH Inc. y autor del libro The Leadership Contract (Wiley), bestseller de New York Times y de USA Today.

El evento se realizó en un hotel de San Isidro y congregó a más de 100 altos ejecutivos del sector empresarial peruano.

En su carrera como un exitoso alto ejecutivo en una de las mejores empresas de formación de liderazgo del mundo, Vince Molinaro se ha abocado a confrontar el liderazgo débil e ineficaz. Enseña a los líderes a todo nivel en organizaciones en todo el mundo cómo responsabilizarse de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como verdaderos líderes. Para el especialista, el accountability de los líderes es un ingrediente clave para desarrollar una cultura organizacional sólida y dinámica.

Vince Molinaro ha dedicado su vida apromover el accountability a nivel personal y organizacional en las culturas de liderazgo en todo el mundo. Es autor del best seller de las listas del New York Times y USA Today, The Leadership Contract (Wiley), que ahora está en su tercera edición, y The Leadership Contract Field Guide, publicado en enero de 2018.

Tiene más de 20 años de experiencia asesorando a juntas directivas y altos ejecutivos que buscan mejorar el liderazgo en sus organizaciones.

