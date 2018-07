Villanueva: Está en manos del Congreso aprobar reforma política y de justicia

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, afirmó que la reforma política y del sistema de justicia que plantea el Ejecutivo es irreversible y está en manos del Congreso aprobar las medidas necesarias para ver al país con mayor optimismo.

El jefe del Gabinete Ministerial dijo que estamos en un escenario político donde se tienen que poner diferentes alternativas, entre ellas un referéndum, para que la reforma planteada tenga éxito, y en ese sentido, el Ejecutivo tiene la férrea voluntad de llegar hasta el final.

“Está en manos del Congreso, por supuesto, vamos a gastar ese camino, no me atrevería a especular que no se atrevan, por las condiciones de emergencia de este país”, afirmó en Canal N.

Villanueva dijo estar seguro que los legisladores evaluarán las consecuencias de tener un sistema de justicia deteriorado en el país, por lo que oponerse a los cambios “es aceptar o ser parte de este deterioro”.

“En estas circunstancias no hay posibilidad de que este Congreso diga, no va”, sostuvo al recalcar que este Gobierno asumirá las reformas más difíciles en el país.

El titular del Presidencia del Consejo de Ministros recalcó que en el marco de las reformas, el Ejecutivo también será firme y utilizará todas las armas que brinda la Constitución para luchar contra la corrupción en el país.

Consultado sobre el planteamiento de referéndum para consultar a la población sobre la reelección de los congresistas y la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, indicó que la idea nació del propio presidente Martín Vizcarra.

Y sobre la propuesta de que en este referéndum se incluyan diversos temas como la pena de muerte, Villanueva indicó que esto distorsionaría y diluiría la intensión de la consulta popular.

El jefe del Gabiente Ministerial descartó además que esta propuesta del referéndum tenga tintes populistas.

“Nosotros no estamos pidiendo cerrar el Congreso, lo que estamos pidiendo es que se juegue el partido para la reforma y queremos demostrar que cuanto más nos aferremos a una Constitución, más fuerte es una democracia”, subrayó.

