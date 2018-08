Vilcatoma pide que se declare en emergencia a distrito de La Victoria

La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, pidió que se declare en emergencia al distrito de La Victoria, se remueva a todos los funcionarios y se cambie a todos los efectivos policiales distribuidos en las comisarías en Gamarra, Apolo, Mercado de Frutas de Yerbateros y alrededores.

Tras saludar la captura del burgomaestre Elías Cuba Bautista y su hijo en un megaoperativo, explicó que esta medida de emergencia debe darse antes de las próximas elecciones municipales y regionales, programadas para el próximo 7 de octubre.

“Yo le he pedido al presidente de la República, Martín Vizcarra, que se declare en emergencia porque eso sucede cuando una entidad no puede cumplir a cabalidad sus funciones. Esa forma de operar en La Victoria no es de ahora, es de hace muchos años”, afirmó la legisladora.

Yeni Vilcatoma explicó que las mafias y organizaciones criminales de cobros de cupos y tráfico de terrenos “nos ponen a las autoridades”, indicando que existen varios candidatos que fueron captados por dichos grupos delictivos para continuar con su ilícita labor.

La parlamentaria dijo que en los operativos, como el desarrollado para atrapar a la organización “Los intocables ediles”, siempre está presente un funcionario municipal acompañando a los miembros de la organización criminal quienes cobran a diestra y siniestra y si un ambulante no tiene para pagar los agreden o les quitan su mercadería.

“Ellos viven bajo el terror. Los comerciantes de frutas prácticamente ya estaban quebrando por esta situación porque cobraban por permitir ambulantes alrededor, tanto en el Mercado de Frutas como en Gamarra”, aseguró.

La legisladora consideró que se debe de prohibir el alquiler de espacios públicos como paredes, puertas, ventanas, veredas, pistas, parques; así como el estacionamiento en lugares públicos y en áreas verdes.

“No se puede generar una ordenanza para que sea legal que se cobre eso, deben desaparecer los ambulantes y deben ser reubicados en un lugar que reúna las condiciones necesarias”, remarcó.

(Fuente: Andina)

