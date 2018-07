VIII edición del Premio Sociedad Nacional de Pesquería

Por octavo año consecutivo, la Sociedad Nacional de Pesquería abrió la convocatoria al “Premio Sociedad Nacional de Pesquería a las mejores tesis universitarias en Pesquería y Acuicultura 2018”, que tiene como objetivo fomentar la investigación universitaria que contribuya al desarrollo y conocimiento del sector.

La titular de la Sociedad Nacional de Pesquería, Elena Conterno Martinelli, señaló que la industria pesquera está comprometida con la innovación e investigación en el sector ya que es el camino a la sostenibilidad de los recursos.

“Estamos gratamente sorprendidos porque año a año, decenas de jóvenes participan de esta iniciativa que tenemos y que busca premiar a aquellos que se esfuerzan por graduarse mediante tesis. No es una tarea fácil pero sí muy gratificante”, señaló.

Conterno informó que según las bases de este concurso está abierto a egresados (peruanos y extranjeros) de las facultades de Ingeniería Pesquera, Acuícola, Ambiental, Veterinaria, Biología Marina, Biología Acuícola, Biología Pesquera, Biología o afines de cualquier universidad peruana, que hayan sustentado una tesis vinculada al tema pesquero o acuícola.

Premios

Los autores de los trabajos que ocupen el primer lugar en las categorías de Investigación en Pesquería e Investigación en Acuicultura serán premiados con US$ 3,000 en cada caso. El segundo lugar de cada categoría recibirá US$ 1,500, respectivamente. Los asesores de tesis también serán premiados con US$ 500 para aquellos cuyos trabajos ocupen el primer lugar y US$ 250 los que obtengan el segundo lugar.

Los bachilleres y egresados universitarios interesados deberán presentar sus trabajos entre el 13 de julio y el 14 de setiembre del 2018, para lo cual deberán llenar el formulario virtual disponible en el sitio web de la Sociedad Nacional de Pesquería (www.snp.org.pe). Para completar el proceso de inscripción, los participantes enviarán la copia de la tesis en formato PDF, la carta de presentación del tesista y del asesor, la declaración jurada de autoría así como la copia del acta de sustentación a los correos snpnet@snp.org.pe con copia a sorihuela@snp.org.pe para confirmar su participación.

Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador integrado por expertos del sector. Los resultados finales serán publicados el 15 de noviembre en la página web y las redes sociales de la Sociedad Nacional de Pesquería. La ceremonia de premiación se realizará el 23 de noviembre del presente año.

