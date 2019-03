Victoria Ruffo expresó estar emocionada de volver al Perú con “Las Arpías”

La actriz mexicana Victoria Ruffo se presentó en el programa de Televisa “Hoy”, donde Galilea Montijo y Raúl Araiza la entrevistaron para anunciar la llegada de “Las Arpías” al Perú con presentaciones en Lima, Arequipa y Trujillo. Durante la conversación la protagonista de “La Fiera” defendió nuestro pisco peruano.

“Vamos a estar en Perú además me da muchísimo gusto. Lo más delicioso de allá es el ceviche peruano. También que se toma… El Pisco Sour, se toma riquísimo, que yo sepa no es chileno, sé que es peruano yo he estado en algunas ocasiones allá. Qué lástima que no podamos ir a Machu Picchu, Cusco y todos esos lugares además tienen un sabor maravilloso todo lo que se come allá”, fueron las palabras de la actriz.

Mientras tanto aquí se viene vendiendo con éxito la gran pre venta de las entradas para ver “Las Arpías”, que se realizarán los días jueves 25 y viernes 26 de abril en el Centro de Convenciones María Angola, Sábado 27 en el teatro Municipal de Arequipa y domingo 28 de abril en la Explanada UCV (Universidad César Vallejo), respectivamente. Entradas en Teleticket de Wong y Metro.

La obra teatral cuenta con un elenco de actores de lujo integrado por Victoria Ruffo, César Évora, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, Ariadne Díaz, Sherlyn, entre otras grandes actrices favoritas de las telenovelas mexicanas. La puesta en escena es escrita por Robert Thomas y dirigida por Benny Ibarra.

Vídeo entrevista Victoria Ruffo en “Hoy”:

