Vicepresidenta Rosa María Bartra defiende patrimonio cultural de Huamachuco

Lima.— La primera vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra Barriga, defendió hoy con firmeza la categoría de patrimonio cultural asignado a restos arqueológicos prehispánicos ubicados en Huamachuco, La Libertad, y solicitó al ministro del sector, Salvador del Solar, que informe sobre las razones técnicas y legales para retirar esa categoría atendiendo a posibles intereses de empresas extractivas.

La congresista liberteña participó hoy en la sesión de la Comisión de Cultura a la que acudió el ministro del Solar, y demandó especial atención ante una supuesta serie de irregularidades que se estarían cometiendo en la Unidad Ejecutora Markahuamachuco.

Asimismo, recordó que en la sesión anterior pidió información técnica y sustentada de por qué se estaba abandonando nuestra riqueza arqueológica, en cuestionamiento a la Resolución Viceministerial 074-2017-VMPCIC- MC de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura que retiró condición de patrimonio cultural de la Nación a diversos monumentos arqueológicos prehispánicos en la jurisdicción liberteña de la provincia Sánchez Carrión.

También demandó que se determine si el Director de la UE 07 Markahuamachuco habría incurrido en responsabilidad al no haber actuado diligentemente en preservar y proteger esos restos y no haber dejado se quite esa categoría, por lo que se exigirá informe y realice acciones de control y fiscalización.

Mediante Resolución Directoral Nacional Nº 887/INC del 21.04.2010, se resolvió declarar patrimonio cultural de la Nación a los monumentos arqueológicos prehispánicos denominados Sitios 12, Sitio 17, Sitio 18, Sitio 19-21, Sitio 20, Sitio 22, Sitio 26 y Sitio 27-06, ubicados en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión y departamento de la Libertad.

Sin embargo, mediante Resolución Viceministerial Nº 074-2017-VMPCIC-MC, publicada el 8.5.2017, se retira la condición de patrimonio cultural de la Nación.

La legisladora Bartra Barriga también recordó que “todo funcionario público tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir la alteración, deterioro o destrucción de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación que se encuentren bajo su administración o custodia; su incumplimiento acarreará responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que hubiera lugar.

