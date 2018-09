Vicente Garcia Habla de su mancuerna con visitante y de Juan Luis Guerra

Próximo a venir a Lima para tomar parte del “II MASTERCARD MUSIC SESSIONS” junto a su padrino JUAN LUIS GUERRA, el cantante dominicano VICENTE GARCIA conversó con la prensa especializada en un break de la grabación de su tercer álbum en Santo Domingo.

VICENTE , habló de su nuevo proyecto vanguardista y álbum con EDUARDO CABRA “VISITANTE” llamado TRENDING TROPICS que relaciona dos universos, la música orgánica y la electrónica, raíces y tecnología. Aquí no hay un cantante principial siendo la figura principial visible un robot llamado ELLE.

“En este nuevo proyecto junto a EDUARDO , creamos música proveniente de las tradiciones, culturas y ritmos afro caribeños y caribeños entrelazados con los sonidos contemporáneos, técnicas de grabación experimentales y líricas de interés común” comentó Vicente ganador del Grammy al “Mejor Artista Nuevo Latino”.

El álbum completo saldrá en Octubre pero desde ya se adelantó un primer single “ELINTELNE” feat Wiso G que trae un video clip dirigido por Kacho López.

“Estoy muy entusiasmado con este trabajo que ya esta dando que hablar en el mundo, buscamos mantener el enfoque directamente en la creatividad musical en vez de una persona en particular. A nosotros se han unido talentos como Carlos Alomar [guitarrista de David Bowie], Ziggy Marley, Li Saumet [Bomba Estereo], Ana Tijoux , Riccie Orach, Pucho y Guille [Vetusta Morla] entre otros”‘ agrego Vicente quién no solo abrirá el show de Juan Luis Guerra en Lima sino también en el Hard Rock Cafe de Punta Cana en Diciembre.

VICENTE GARCIA, hoy en las filas de Sony Music trabaja en paralelo su nuevo álbum en el que incluye una sorpresa con su padrino artístico Juan Luis Guerra.

“Vamos dando forma ya a mi nuevo disco, y si se vienen muchas novedades con fusión y con el maestro Juan Luis Guerra, quien siempre es para mí una inspiración constante, me orienta y me da el espaldarazo en cada producción. No quiero adelantar nada, solo se que estoy contento de estar en la antesala de sus shows en Punta Cana y en Lima, ciudad que me recibe siempre con tanto cariño” añadió el intérprete de “Carmesí” que se presentará el 27 de Octubre como parte del “II Mastercard Music Sessions” en el Jockey Club.

