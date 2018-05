Viacom International Studios anuncia inicio de producción y elenco de nueva serie

De Nickelodeon Latinoamérica, N00bees Será Grabada En Bogotá, Colombia Y Presenta Un Elenco Pan-Regional

Viacom International Studios (VIS) anunció el inicio de la producción y el elenco de la nueva serie original de Nickelodeon Latinoamérica, N00bees (60 episodios de 1 hora). N00bees, es la primera serie de gaming de la cadena con Mediapro, el grupo de comunicaciones multimedia de Barcelona. La serie será grabada en Televideo, los estudios de producción de Mediapro en Bogotá, Colombia. El anuncio fue hecho por Pierluigi Gazzolo, Presidente de Viacom International Media Networks (VIMN) The Americas.

“Viacom International Studios siempre está buscando programación innovadora para sus marcas y audiencias. Dada la reciente tendencia alrededor del gaming, estamos contentos de introducir el concepto de E-sports a la audiencia de Nickelodeon con esta serie,” comentó Gazzolo.

N00bees cuenta con nuevos y establecidos actores pan-regionales incluyendo a los mexicanos Michelle Olvera (La Doña, Huérfanas, El Señor de los Cielos) y Andrés de la Mora quien hace su debut con esta serie; las colombianas María José Vargas (YouTuber, estrella de Instagram, Puro Flow, Francisco El Matemático) e Ilenia Antonini (Chica Vampiro), así como el argentino Lion Bagnis (La Doña, Baila).

Además, el elenco también incluye a la reconocida actriz colombiana y modelo Karen Martinez (Cartel De Los Sapos, Tiempo Final), Brandon Figueredo, quien regresa a la pantalla de Nickelodeon tras su participación en la cadena de series Yo Soy Franky y la actriz brasileña Clara Tiezzi (Malhacao Rebelde), entre otros.

N00Bees describe una persona que es nueva en el mundo de gaming o no es buena jugando. Sigue la historia de Silvia, su hermano Erick y sus amigos Tania, Pablo y Niko. Silvia nunca ha tenido interés por los videos juegos. Siempre ha preferido el aire libre y jugar su deporte favorito, el baloncesto. Es lo opuesto a su papá, Hector y su hermano para quienes los videojuegos son todo. Cuando Erick tiene la oportunidad de cumplir su mayor sueño, participar en el E-Sports Championship, Silvia hará todo lo posible para ayudarlo a lograrlo, aunque ella también tenga que convertirse en un gamer profesional. Acompañados por sus amigos, Silvia y Erick crean N00Bees un equipo de e-sports quienes competirán para el título de Professional Video Games League, pero esto no será fácil. Además de lidiar con los problemas usuales asociados con crecer, Silvia tendrá que aprender a jugar videojuegos mientras compite contra David, el mejor jugador de la región y de quien se enamorará. Lo que nadie sabe, es que algo le pasará a Silvia que le dará unos poderes increíbles permitiéndole controlar la forma en que ella juega los videojuegos.

N00bees contará con imágenes de la Liga de Videojuegos Professional (LVP). LVP, que también pertenece al Grupo Mediapro, es la liga de e-sports más grande de España además de los anfitriones de torneos importantes online y offline para juegos como League of Legends & Call of Duty, entre otros.

La serie fue recientemente destacada por World Information Tracking (THE WITS), en su conferencia “Series Nuevas de Televisión Live-Action para Niños” durante MIPTV en Cannes, por ser uno de los contenidos audiovisuales más originales en generar nuevas tendencias de ficción infantil en el mercado internacional. El WIT es una firma de consultoría inglesa que busca las tendencias de contenido más prometedoras, así como nuevas ideas alrededor de la televisión y la programación digital.

N00bees está programada para estrenarse en la segunda mitad del 2018 (la fecha exacta será anunciada pronto).

Me gusta: Me gusta Cargando...