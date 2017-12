Verano: LG recomienda aplicaciones para cuidar la salud

Se viene la época del verano y con el fin de proteger la piel de la radiación ultra violeta, así como mantenerse en buen estado físico, LG recomienda las siguientes aplicaciones

QSun: aplicación que brinda información para proteger la piel y evitar quemaduras. Esta indica el índice de radiación UV en la zona donde está el usuario, envía notificaciones cuando la radiación UV alcanza niveles peligrosos, señala cuánto protector solar debe aplicarse el usuario, sugiere el tiempo máximo en el que se debería tomar el sol (para lo que analiza la radiación, temperatura, tiempo de exposición, protector solar, etc.), e informa si el protector solar en posesión es amigable para los niños, útil para hacer deporte, si posee aceite o no, etc.

Entre las aplicaciones para mantener el estado físico están:

Jefit: aplicación fitness que busca convertirse en un entrenador personal. Posee una base de datos de más de 1300 ejercicios que incluye animaciones para enseñar mejor al usuario. Además, la app ofrece seguimiento de todos los avances y la opción de compartir los logros a través de redes sociales.

Stronglifts 5×5: aplicación para crear músculo, adquirir mayor fuerza y a la vez quemar grasa. Además, explica cómo hacer cada ejercicio, con cuánto peso se debería hacer y el tiempo de descanso entre una repetición y otra.

Estas aplicaciones pueden ser descargadas en el smartphone LG Q6 que tiene una capacidad de batería de 3,000mAh; y una pantalla Full HD con diseño ergonómico, cómodo de usar con una sola mano.

