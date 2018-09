Venta de productos de dudosa procedencia pone en riesgo la salud de Piuranos

Con la participación de más de treinta efectivos policiales, quienes cercaron la zona conocida como yerbateros, el personal de Regulación y Fiscalización de la Diresa, ADUANAS y el Ministerio Público, intervinieron puestos dedicados a la venta de medicamentos de dudosa procedencia.

Miguel Ruiz, responsable de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria de la Diresa, exhortó a la población evitar comprar productos que no brinden la seguridad para la salud. “Con la participación de diferentes instituciones estamos pasando a incautar mercadería que pone en riesgo la salud de los piuranos, etas no cuentan con registro sanitario, es decir no brindan la seguridad para su consumo” detalló.

Por otra parte el fiscal en Prevención del Delito, Armando Ortiz detalló la incautación de productos. “Se ha decomisado productos, a través de la oficina de ADUANAS, los mismos que no están acreditados adecuadamente, es decir son de dudosa procedencia”.

Productos como: stevia procedente de Bolivia, cigarros de Colombia, BenzoDerma de Ecuador, son muchos de los cuales han sido incautados por infringir la norma de Declaración de Mercancías.

Se conoce que el ingreso de los productos genera un impacto negativo en la economía del país, como el incumpliendo del pago de impuestos, el atentado con la salud pública. La actividad de contrabando atenta a la Ley N° 28008, y podría superar la multa de cuatro UIT.

Este operativo inopinado permitirá que la policía despliegue operativos por parte de la policía y permita descubrir a las personas dedicadas a dicha actividad.

