Venezuela: oposición se reúne para evaluar participación en elecciones presidenciales

MUD se inclina a participar con candidato por consenso

En la oposición aún no han asumido una posición oficial sobre la participación en las elecciones presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 22 de abril. Sin embargo, fuentes de la Mesa de la Unidad Democrática señalaron que la alianza se inclina por participar en el proceso comicial, en el que han denunciado no hay garantías y por eso no firmaron el acuerdo con el gobierno, y que el abanderado sea escogido por consenso.

La coalición opositora se reunió ayer –el encuentro se prolongó hasta la noche– con una agenda abierta para definir el rumbo que seguirán luego del fin de la negociación, afirmaron las fuentes. Agregaron que la MUD espera ampliar el debate con los partidos Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo y con candidatos independientes como Claudio Fermín.

“No hay tiempo para primarias y el proceso además dejaría fracturas internas. Requerimos un candidato, un líder, que goce de la aprobación de todos y que encabece la lucha por unas elecciones con transparencia y observación internacional”, expresó uno de los dirigentes del G-4, integrado por Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

“Existen dos escenarios frente a los comicios fijados para los últimos días de abril. El primero es que los partidos se cierren completamente y la sociedad venezolana diga que no va a ir a unas elecciones si no hay garantías. El segundo, que la sociedad inscriba a una persona que considere será el representante de todos en una especie de lucha antisistema y que desnude todas las irregularidades del proceso”, señaló en la mañana el diputado Julio Borges, jefe de la delegación de la oposición en República Dominicana.

El dirigente de Primero Justicia añadió que hay una tercera opción de la que no dio detalles. Si la oposición decide ir al proceso el tiempo conspira en su contra porque el lapso de postulaciones de los candidatos comienza el 26 de febrero.

Borges reconoció que ante la premura con que se efectuarán las presidenciales y las arremetidas del gobierno, la oposición debe estar clara. “Sin unidad, estamos muertos. Podemos tener todos los aciertos pero divididos esos aciertos no significan nada. Primero Venezuela. Estar unidos es poner las diferencias de lado y poniendo todo lo que nos une”, dijo en una entrevista con Unión Radio.

Añadió que aspiran a la creación de un gran frente nacional: “Tenemos que articular a los sectores sociales para crear un frente amplio, nacional. Donde la sociedad venezolana se plante y diga así no, que tiene que respetarse la ley, la Constitución y la democracia”.

El parlamentario informó sobre la realización de una gira internacional para denunciar la crisis política y social que atraviesa el país.

“Llamamos a hacer un esfuerzo unitario, donde todos los sectores nos veamos involucrados, que sea un mecanismo que nos integre para que luchemos con una misma voz, no pueden haber voces disonantes que nos hagan perder el foco”, exhortó el diputado Luis Florido (Voluntad Popular) luego de los resultados de la negociación en República Dominicana:

EL DATO

El dirigente Andrés Velásquez (La Causa R) consideró imprudente participar en unos comicios sin condiciones. Cree que la concurrencia al proceso sería convalidar el fraude orquestado por el gobierno. Velásquez dijo que Maduro recibió una derrota con la negativa opositora de avalar el acuerdo de Dominicana.

Sostuvo que la unidad debe ir a un proceso de relanzamiento e incorporar a los colegios profesionales, sindicatos, estudiantes, rectores de las universidades, Iglesia, empresarios, comerciantes, a los venezolanos en el exilio y a la comunidad internacional para el rescate democrático del país.

(Fuente: Nodal)

