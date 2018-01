Venezolanos protestaron en Lima contra gobierno de Nicolás Maduro

Se manifestaron frente a embajada de su país por muerte de opositores

Un nutrido grupo de ciudadanos venezolanos radicados en el Perú protestó hoy frente a la sede de la Embajada de Venezuela en Lima, contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en rechazo a la represión y reciente muerte en su país de siete opositores al régimen.

Con pancartas en las que exhibieron fotografías y los nombres de las víctimas, se pronunciaron en contra de lo que llamaron “el ajusticiamiento extrajudicial” de miembros del grupo liderado por el ex policía rebelde Óscar Pérez, en una vivienda de El Junquito, una zona de Caracas.

A este grupo, como se recuerda, se le acusó de “ataque terrorista”, por haber urgido a los venezolanos, en más de una ocasión, a rebelarse contra Nicolás Maduro.

La manifestación en Lima, replicada por venezolanos en otros países de la región, contó con la presencia del ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien dijo que esa protesta interpreta el sentir de millones de sus compatriotas y de la comunidad internacional.

Añadió que esta protesta, desarrollada de manera pacífica y con presencia policial, también tuvo como objetivo realizar un homenaje póstumo a Óscar Pérez y a los demás fallecidos, a los que llamó “los mártires de El Junquito”.

“Nos duelen estas vidas que fueron acribilladas. El mejor homenaje a estos mártires no será un ramo de flores, sino cuando vayamos a sus tumbas para decirles ‘aquí está la bandera de Venezuela, otra vez flameando libre’. Que Dios bendiga a Venezuela, exclamó”.

Consideró, asimismo, como un contrasentido que Nicolás Maduro quiera participar de la VIII Cumbre de las Américas, prevista para abril en Lima, pues señaló que esta abordará la democracia y la gobernabilidad en el continente, dos valores que -dijo- hoy no existen en Venezuela.

“En Venezuela no hay democracia, hay dictadura; no hay libertad, hay presos políticos; no hay libertad de expresión, es un delito opinar. En esa cumbre se hablará de gobernabilidad, y esto es lo menos que hay en Venezuela. No hay seguridad jurídica, ni separación de poderes”, aseguró.

Antonio Ledezma, quien el pasado jueves fue recibido en Lima por Pedro Pablo Kuczynski, culminará este domingo su gira por el Perú, y se dirigirá a Argentina para seguir dialogando con líderes políticos de la región sobre la situación que hoy se vive en Venezuela.

En la protesta en Lima también se hizo presente la activista venezolana, Paulina Facchin, ferviente opositora al régimen de Nicolás Maduro, quien deploró “la masacre de El Junquito” y la muerte de más de 100 venezolanos e el 2017, producto de la convulsión social que vive su país.

“Los venezolanos tenemos que buscar la justicia permanentemente. Tenemos prohibido olvidar”, expresó.

