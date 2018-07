Velatón en Bogotá: un clamor por la vida

“Ni un muerto más, Colombia quiere paz”; “Las balas no nos callarán”; “Nos están matando y somos la esperanza de América Latina”, son algunas de las consignas que se escuchan desde antes de la 6:00 p.m. en la Plaza Bolívar, donde se ubica el corazón político, religioso y administrativo de Colombia. Desde allí, miles de personas pertenecientes a organizaciones sociales, ciudadanos y estudiantes, rechazaron el asesinato de líderes sociales en todo el país.

La “Velatón”, como fue bautizada la manifestación, comenzó con un micrófono abierto desde el que líderes, mujeres, jóvenes y estudiantes iniciaron el clamor por la vida y el rechazo a la muerte. En el discurso inicial también se hizo un llamado a los demás compatriotas a no ser indolentes ante esta realidad del país.

Los asistentes hicieron un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que tome medidas contundentes frente a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, y también le solicitaron al gobierno entrante de Iván Duque que tenga en cuenta esta realidad.

Mateo Córdoba, animalista, señaló que “esta velatón es una digna rabia por una realidad que se vuelve paisaje para el país”. Y no es para menos, solo en lo corrido de 2018 han asesinado a cerca de 90 líderes sociales en diferentes sectores del país, además de amenazas e intimidaciones. Según datos de la Fiscalía, y de acuerdo con el listado de la ONU, de los 178 líderes sociales que han sido asesinados entre 2016 y 2018, se ha establecido la autoría de los homicidas en el 50 % de los casos.

“Como activistas sociales hemos estado a favor de la paz, de los ecosistemas y la protección de los animales. Es una situación que nos está dejando sin con quien defender nuestros territorios, entonces en última estamos acá porque la indiferencia no es una opción”, agregó Córdoba.

Organizaciones de mujeres también se hicieron presente en la velatón, como la ONG Mujeres por La Vida de Bogotá, a la cual pertenece Cecilia Naranjo. A viva voz y con las manos temblorosas, Naranjo exclama: “¡Nos duele! Nos están matando la gente joven, ¿es que no hay un gobierno que pare la guerra? Es el dolor que uno siente y la impotencia por no poder hacer nada. Es necesario que nos unamos cada día más. Esto no tienen nombre”.

Por otro lado, jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas se reunen con pancartas, megáfonos y consignas. Tal es el caso de los estudiantes de Antropología de la Universidad Nacional, quienes en su manifestación caminaron desde el Planetario hasta la Plaza Bolívar. A este grupo pertenece Gabriel Fonseca, estudiante de quinto semestre, quien señala que esta situación es también competencia de los jóvenes.

“Hay que salir en contra de la indolencia, hemos sufrido tanto que ahora no podemos reconocer al otro en su sufrimiento, lo importante de venir acá es que estamos juntos y es la hora de asociarnos y unirnos ante la vida. El llamado es a los jóvenes es que se salgan de las pantallas no se hace paz compartiendo en Facebook ”, enfatizó.

La noche avanzó y aún así las personas seguían uniéndose a la velatón convocada por redes sociales. Los tambores, la luz naranja que se desprende de las velas, los cantos, los retratos de los líderes sociales y el grito de los nombres uno por uno marcan un clamor por la vida.

(Fuente: Nodal)

