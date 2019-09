Vehículos de bomberos para acciones de rescate y emergencias se encuentran inactivos

Fueron adquiridos por más de 1 millón de soles y se encuentran desprotegidos en un taller particular

Situación pone en riesgo que Cuerpo General de Bomberos Voluntarios no puedan brindar respuesta inmediata en caso de desastres

La Contraloría General recomendó a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) adoptar las medidas preventivas necesarias a fin de asegurar la distribución de siete camionetas adquiridas en mayo de este año para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) pero que actualmente se mantienen en un taller particular sin medidas de seguridad, con el riesgo de pérdida de accesorios y autopartes.

Las camionetas se adquirieron por 1 millón 568 mil soles mediante licitación pública con el propósito de destinarlo a los equipos de Búsqueda y Rescate – USAR Perú, del CGBVP, que intervienen en acciones posteriores a desastres naturales para salvar vidas de ciudadanos afectados. De acuerdo a las bases de dicho proceso, las camionetas debieron enviarse a Arequipa (2), Ica (1), Piura (1) y Lima (3) pero se evidenció que hasta la fecha no han sido distribuidas.

Los siete vehículos fueron ingresados al almacén de la INBP el 4 de julio de este año y ese mismo día cinco fueron retirados por el Intendente Nacional encargado hacia un taller mecánico ubicado en San Juan de Lurigancho. El 17 de julio procedió a retirar las dos restantes al mismo lugar, con el cual no existe ningún contrato u orden de servicio por el alquiler de espacio, custodia de los vehículos ni seguridad de los bienes del Estado.

Mediante un Informe de Orientación de Oficio, la Contraloría General señala que durante la visita realizada el 4 de setiembre último al citado taller, una de las camionetas adquiridas tenía la ventana abierta, permitiendo el acceso al interior del vehículo. Se evidenció además que no cuentan aún con placas de rodaje.

Este hecho pone en riesgo que ante una situación de desastre, los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del CGBVP no puedan brindar respuesta inmediata al no contar con los vehículos adecuados que los traslade a zonas de desastre. Asimismo, genera el riesgo de pérdida de accesorios o autopartes al permanecer almacenados en un taller particular sin medidas de seguridad.

El Informe de Orientación de Oficio N° 009-2019-OCI/3601-SOO se encuentra publicado en el portal institucional de la Contraloría (www.contraloria.gob.pe) Sección Transparencia e Informes de Control.

https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2019/09/2019CSI360100041_IS.pdf

La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) fue creada el 2016 y está adscrita al Ministerio del Interior. Es el organismo que regula y ejecuta el presupuesto público para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Ejerce rectoría en materia de prevención, control y extinción de incendios, atención de accidentes, rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales peligrosos.

