Vea caminos divergentes a través de los ojos del curador en la parte 4

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. y Supermassive lanzó la cuarta parte de su diario de desarrollo para la antología de juegos de terror narrativo, The Dark Pictures Anthology – Man of Medan, que llegará a PlayStation 4, Xbox One, y PC a través de STEAM el 30 de agosto de 2019.

El diario de desarrollo se sumerge en las repercusiones y consecuencias de las decisiones tomadas en el juego a medida que las diferentes elecciones conducen por caminos diferentes y potencialmente mortales tanto en el juego como en la vida.

Desarrollado por Supermassive Games, el estudio aclamado por la crítica detrás del thriller clásico de culto Until Dawn, The Dark Pictures – Man of Medan es una serie de juegos de terror cinemáticos independientes unidos por un elemento común: que cada personaje jugable puede vivir o morir a lo largo de la historia, dando lugar a numerosos finales posibles y una capacidad de rejugabilidad casi ilimitada. El juego estará anclado por un talentoso elenco de actores, incluyendo a estrellas como Shawn Ashmore (X-Men, Quantum Break) y Pip Torrens (The Crown, Star Wars: The Force Awakens), siendo este último un personaje recurrente, El Curador, en todos los títulos de la antología. Las semejanzas en el juego de estos actores están representadas en vivo detalle.

