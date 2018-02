¿cómo prevenir el desfase académico en tus hijos durante el verano?

Vacaciones útile

The National Summer Learning Association (Estados Unidos) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (España) aseguran que los niños pueden sufrir un grave desfase académico si no mantienen un mínimo de actividad intelectual durante sus vacaciones.

En el Perú ya existen métodos online que ayudan a mantener el ritmo de aprendizaje con solo 15 minutos diarios, dejando espacio a la recreación.

Acabadas las fiestas de fin de año, todos los padres de familia sin excepción se hacen la misma pregunta: ¿debo poner a mis hijos en vacaciones útiles escolares? Si bien es cierto que el verano es sinónimo de un merecido descanso, también es cierto que después de algunas semanas de abandonar las aulas los niños y niñas empiezan a olvidar los conocimientos adquiridos durante el año. Las clases de natación, fútbol y música no son suficientes.

El cerebro, un músculo que requiere ejercicio

“Es cierto que en verano corresponde un descanso en el ritmo de estudio, pero ello no significa que debe ser un paro total en el aspecto académico. Sin actividad intelectual, el cerebro se entumece como si fuera un músculo. La brecha entre los niños que estudian en verano y los que no lo hacen es muy notoria”, explica Javier Arroyo, Cofundador de Smartick, método de aprendizaje online de matemáticas con presencia en 100 países a nivel mundial.

The National Summer Learning Association de Estados Unidos ha sido una de las primeras instituciones internacionales en señalar este problema: el efecto acumulativo provoca que para el último grado de primaria los niños que no estudiaron en los veranos pasados tengan un retraso de hasta 3 años frente a sus compañeros. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España reafirma que la brecha entre estudiantes de un mismo año está directamente influenciada por la ausencia de estudio durante las vacaciones, sin embargo, la misma organización señala que no se trata de tener a los niños ocupados todo el día en actividades similares a su rutina escolar.

Smartick, vacaciones útiles de 15 minutos diarios

Entonces, ¿cómo lograr una ruptura que signifique al mismo tiempo un aprendizaje continuo? En nuestro país encontramos propuesta innovadoras como el aprendizaje online, que tiene como beneficio adicional la seguridad de que el niño pueda estudiar sin necesidad de trasladarse. Un ejemplo es el “método de pilates matemáticos” de Smartick, un plan de ejercicios de verano de solo 15 minutos diarios que incluye lógica, razonamiento matemático, cálculo y problemas. “De esta forma el cerebro del estudiante, al igual que los músculos en los pilates, se estira y ejercita sin causar dolor, aprendiendo matemáticas sin renunciar a divertirse, incluso en la playa”, afirma el cofundador del método.

El dato: Smartick es un método internacional de aprendizaje online de matemáticas para niños de 4 a 14 años basado en inteligencia artificial. Sus resultados a la fecha son increíbles: ocho de cada diez alumnos mejoran sus notas en matemáticas y un 94% incrementa su capacidad de cálculo, lógica y resolución de problemas.

