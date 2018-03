Usuarios son los mejores fiscalizadores del servicio de transporte público

En la actualidad son más de 300 empresas de transportes las que operan en Piura y que ofrecen sus servicios en los diferentes rubros como son transporte regular estándar, especial turístico, auto colectivo, privado, entre otros. Todas ellas son fiscalizadas a través de las comunas provinciales y Sutran, ya que cuentan contar con autorización por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura, sin embargo, es el usuario final el que pasa el termómetro y elije cual se queda en el mercado o .

Según explicó el director Regional de Transportes, Jaime Saavedra Diez, el usuario puede sacar o posicionar a una empresa que brinda este tipo de servicios, son ellos los mejores fiscalizadores.

“Si un vehículo no presta las condiciones para el traslado de pasajeros porque no tiene aire acondicionado o esta malogrado, el usuario debería tomar el que sí tiene. A mi criterio yo siempre voy a la causa. Nosotros tenemos fiscalización, pero el que te saca del mercado es el propio usuario. Si como usuario tengo alternativas de buen servicio, iré al que me brinda buen servicio”, expresó el director de transportes.

Formales VS informales

Saavedra Diez, expuso al mismo tiempo que como órgano rector de transporte en Piura, la fiscalización se da de forma permanente los 365 días del año, y se trabaja de manera articulada con las demás instituciones ligadas al tema del transporte terrestre de pasajeros.

“Tenemos una mesa técnica con los empresarios, últimamente han reclamado porque se les ha aplicado multa por no llevar cintas reflectoras o focos, pero yo les he dicho que como empresarios deberían cumplir la norma. Ellos deben dar el ejemplo, ya que en el fondo la focalización es contra el servicio informal”, señaló Saavedra Diez.

Finalmente, y según datos de la Dirección de Transporte Terrestre, son cerca de 1,349 vehículos autorizados en Piura para los rubros de transporte regular, turístico, transporte especial de trabajadores entre otros. De los cuales el servicio regular estándar cuenta con 554, la actividad privada cuenta con 142, transporte especial de trabajadores 428, auto colectivo 72, especial turístico 153 y 7 de la actividad privada.

