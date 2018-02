Usuarios con licencia cancelada pueden internar sus armas en Sucamec

El 19 de julio vence el plazo para realizar esta gestión.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó que los usuarios de armas, cuya licencia de uso haya sido cancelada por esta entidad, tienen como plazo máximo el 19 de julio para internarlas en forma voluntaria en cualquiera de las sedes a nivel nacional.

El superintendente nacional de la Sucamec, Juan Dulanto Arias, instó a los usuarios a actuar con responsabilidad frente a este último plazo a fin de evitar potenciales problemas legales.

“Todas aquellas armas con licencia cancelada, que no hayan sido internadas dentro del plazo establecido, tendrán orden de decomiso, con lo cual los usuarios perderán la propiedad de sus armas y afrontarán procesos de tipo administrativo y/o penal”, informó el superintendente Dulanto Arias.

De igual forma, el titular de la Sucamec señaló que el internamiento de armas con licencia cancelada permitirá que los usuarios internen las mismas y luego inicien sus trámites para poder obtener una nueva licencia, transferir el arma o, si ya no desean tenerla en su poder, dejarla internada de manera definitiva. Esta medida podrá evitar que se generen accidentes y que las armas puedan ser desviadas al plano ilegal.

La Sucamec ha establecido una serie de garantías y facilidades para que los usuarios con licencia cancelada puedan depositar sus armas de manera voluntaria. La atención será de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m., en las instalaciones de Sucamec o realizando su inscripción online previamente. No es indispensable que el propio titular interne el arma, ya que puede hacerlo un familiar. Además, no existen multas o costos para este trámite.

Sucamec pone a disposición de los usuarios todas sus plataformas de comunicación: vía telefónica al (01) 412-0020, redes sociales y módulos en las ventanillas para atender, orientar y brindar mayor información sobre este proceso.

