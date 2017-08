Uruguay: Tabaré Vázquez revela que temió represalias del Mercosur

Si seguía “intransigente” en defensa de Maduro

El presidente Tabaré Vázquez evaluó que mantenerse “intransigente” en defensa de Venezuela podía exponer a Uruguay a que los socios del Mercosur aplicaran “medidas” comerciales que perjudicaran al país.

“Ya no teníamos argumentos dentro del Mercosur para seguir sosteniendo la posición de Uruguay”, dijo el mandatario a Búsqueda para justificar por qué, el sábado 5, su gobierno habilitó la sanción de Venezuela por la ruptura del “orden democrático”.

La resolución, adoptada por consenso en una reunión de cancilleres, implica que a Venezuela se le suspendieron “derechos y obligaciones” como miembro del bloque, una sanción más dura que la que se le aplicó a Paraguay en 2012. En aquella ocasión, el Mercosur le quitó transitoriamente a ese país solo los “derechos” tras la caída del entonces presidente Fernando Lugo.

Las consecuencias de la decisión del sábado todavía no están claras, dado que Venezuela ya estaba suspendida por incumplir con la incorporación de normativas arancelarias clave del bloque regional. El segundo punto de la resolución establece que “los estados parte definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano”, lo que da espacio mayor a la incertidumbre.

La medida cesará cuando “se verifique el pleno restablecimiento del Estado de derecho”, dice la resolución. En el caso de Paraguay, la sanción duró poco más de un año.

Vázquez sostuvo que la posición uruguaya siempre fue la de darle margen a su par Nicolás Maduro para que diera “sus argumentos y sus fundamentos” antes de que lo sancionaran. Recordó que se le pidió al gobierno venezolano que no instalara la Asamblea Nacional Constituyente sin negociar previamente con la oposición. En ningún caso “hubo una respuesta positiva”, lamentó.

“Si no hay un diálogo sobre estos temas, ojalá me equivoque, esto puede ser un problema mucho más grave para Venezuela”, advirtió Vázquez.

Consultado por Búsqueda, el presidente dijo que ya no cree que en Venezuela exista “separación de poderes”, algo que había asegurado meses atrás en una entrevista con la Deutsche Welle. “Por la información que tenemos, hay cambios”, acotó. Sin embargo, prefirió no responder si el gobierno de Maduro es una dictadura o no.

Críticas y riesgos.

La decisión del Poder Ejecutivo de avalar la sanción en el Mercosur fue duramente cuestionada por el Partido Comunista, la Lista 711, el Partido por la Victoria del Pueblo y Casa Grande. El Partido Socialista, en cambio, respaldó al gobierno.

La oposición política uruguaya celebró la nueva postura del gobierno, aunque varios dirigentes advirtieron que demoró demasiado en adoptarla, por lo que se dejó mal parado al país.

El PIT-CNT y la Federación de Estudiantes Universitarios también se sumaron a las voces críticas.

Vázquez defendió la postura uruguaya y, en particular, el trabajo del canciller Rodolfo Nin Novoa, uno de los más criticados por la resolución del Mercosur. Dijo que no se tomó una “decisión apresurada”, que respondió a las actitudes de Maduro y a la falta de diálogo, pero reconoció que también tuvo en cuenta las posibles represalias.

“¿Qué pasa con el Uruguay además si se mantenía en una situación intransigente dentro del Mercosur? ¿Y si lo aíslan a Uruguay del Mercosur?”, se preguntó el mandatario. Y prosiguió: “No hay, digamos, una normativa que puedan esgrimir los otros países para dejar a Uruguay aislado, pero desde el punto de vista comercial pueden tomar varias medidas que perjudiquen a Uruguay. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pueden perder?”.

“¿Y si hay acciones que pueden perjudicar a los trabajadores uruguayos, a los empresarios uruguayos, al país en general? Ah, yo lo tengo que pensar muy bien. Con el corazón en la utopía pero con los pies en la tierra”, alegó.

“Uruguay ha vivido dentro del Mercosur algunas medidas tomadas por otros países del Mercosur que lo han perjudicado comercialmente, y que han impactado negativamente en el trabajo”, dijo Vázquez. “Es muy fácil: si en lugar de un país integrante del Mercosur le da un permiso de importación a otro país en 15 días, dice ‘te lo doy en tres meses’, ya está. Que fue lo que ya pasó. Entonces hay que pensar estas cosas”.

(Fuente: Nodal)

