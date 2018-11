Uruguay: Senado aprobó ingreso de tropas extranjeras durante el G20

La Cámara de Senadores aprobó en general por unanimidad el proyecto de ley que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al país en el marco de la cumbre del G20, que se va a realizar en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre. Con la aprobación, se habilita a las tropas a ingresar entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre, según consta en el proyecto votado.

El primer artículo, que autoriza el ingreso de 400 efectivos y ocho aeronaves estadounidenses fue aprobado por los treinta legisladores, mientras que los siguientes dos artículos, que permiten la autorización al resto de los países integrantes del G20 previa comunicación a la Asamblea General, fueron votados solo por el oficialismo.

El miembro informante por el Frente Amplio, Ruben Martínez Huelmo, rechazó que la aprobación del proyecto sea un “cheque en blanco”, tal como se había manifestado previamente desde la oposición. “Es una grave ofensa que se le quiere inferir al partido de gobierno”.

En tanto, el miembro informante por la oposición, Javier García, dijo que el tema debía ser analizado “desde las más estrictas normas” porque “nadie abre la puerta de su casa sin saber quién es, los países tampoco. Nosotros queremos colaborar. Queremos brindar nuestra máxima colaboración hasta por una razón de cercanía, estamos en el mismo barrio”.

En la discusión, la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, expresó su rechazo al proyecto, aunque al igual que Juan Castillo (PCU) lo votó por disciplina partidaria. “Nosotros no tenemos nada que ver con el G20. No me gusta el G20, no me gusta que se reúna acá al lado con Macri. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos no son ni serán bienvenidas en América Latina, Uruguay debe mantener la distancia”. A su turno, Castillo dijo que el encuentro “se realiza en Buenos Aires, no es en Uruguay y el gobierno de ese país no ha pedido nada y es de un grupo selecto de países, que se eligen ellos mismos. No es un organismo internacional”.

Además de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania solicitaron un permiso de vuelo transitorio que no requiere aprobación parlamentaria, informó el ministro de Defensa, Jorge Menéndez en rueda de prensa según consigna La Diaria.

La bancada de Senadores del Frente Amplio había declarado como “asunto político” el ingreso de tropas y mandatado a sus legisladores a apoyar el proyecto enviado por el Ministerio de Defensa. El proyecto fue enviado al Parlamento el 30 de octubre y la iniciativa fue defendida tanto por el presidente Tabaré Vázquez como por la vicepresidenta Lucía Topolansky. “Estamos pegados. Tenemos arroyos y ríos que son compartidos entre los dos países. El río de la Plata”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa, en la que justificó la autorización bajo el argumento de que Uruguay, al igual que otros países, tiene convenios de cooperación internacional a nivel de defensa y de la lucha antiterrorista.

(Fuente: Nodal)

