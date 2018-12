Uruguay: FA expulsó a Almagro y suspendió a Darío Pérez

Inhabilitó a Sendic y De León

El Plenario Nacional del Frente Amplio, encontró una salida por consenso y decidió inhabilitar al exvicepresidente Raúl Sendic y al senador Leonardo De León para presentarse en las próximas elecciones nacionales y departamentales; además expulsó al excanciller Luis Almagro por unanimidad, y suspendió por cuatro meses al diputado Darío Pérez. “Los principios éticos son pilar fundamental de nuestro capital político”, dijo el diputado Alfredo Asti después de que el órgano tomara resolución antes los 17 fallos del Tribunal de Conducta Política.

Suspensión hasta 2020

Sin dudas no era un día más en el Frente Amplio. Sobre la mesa estaba el futuro de la fuerza política, el futuro de varios compañeros que miraban al futuro, y la posibilidad de dar un mensaje fuerte y claro para establecer que en la coalición no hay dos opiniones cuando de ética y transparencia se trata.

El Plenario Nacional resolvió sobre 17 casos después de los fallos del Tribunal de Conducta Política, pero entre los mismos, había uno que era el que se robaba todas las miradas, la situación del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic.

Tiempo atrás el expresdiente José Mujica y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo venían reuniéndose con Sendic con el fin de buscar una salida en conjunto, ya que esta situación dividía a la fuerza política: algunos entendían que con su renuncia el líder de la 711 ya había sido sancionado, mientras que otros entendían que esto fue una decisión personal y que el FA debía demostrar contundencia por el accionar que tuvo con la tarjetas corporativas de ANCAP.

Finalmente con el tiempo y reuniones entre líderes de otros sectores que se fueron sumando, se llegó a una fórmula de consenso que en el Plenario de la pasada jornada se terminó de presentar. El mismo apuntaba a la inhabilitación de Sendic como de Leonardo De León en el próximo periodo electoral suspendiéndolos por 17 meses.

Por 160 votos, de 168 presentes, esto fue aprobado: “El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en el día de la fecha, resuelve suspender de sus derechos como adherentes del Frente Amplio a los compañeros Raúl Sendic y Leonardo De León, por un período de 17 meses, hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020, con todos los efectos que ello supone”.

Vale recordar que el senador de la Lista 711, Leonardo De León, que no dejará su cargo hasta que termine el mandato, días atrás se anticipó a esta decisión indicando que desde mayo, cuando la justicia archivó su caso, tomó la decisión de no postularse a ningún cargo electivo ni en las elecciones nacionales como en las departamentales, por lo que hasta el 2024 no ocuparía ninguna responsabilidad política.

Tras la decisión del Plenario Nacional sobre Raúl Sendic, el diputado de su sector, Felipe Carballo expresó que el exvicepresidente continuará militando, de tal forma que el próximo lunes, en el local de la 711, estará presente en un acto donde trasmitirá los pasos a seguir sobre el ámbito político.

Expulsión cantada

La sanción que se esperaba para la pasada jornada fue la expulsión del secretario general de la OEA, Luis Almagro del Frente Amplio. Esto debido a la postura que el excanciller ha tenido a la hora de pensar en Venezuela y la posibilidad que este país sea intervenido militarmente. Este camino está por demás alejado de las intenciones que el FA tiene, apostando a la paz y al diálogo para que se solucionen los conflictos entre oficialistas y oposición.

Suspensión por 4 meses

El tercer punto importante del día terminó con la suspensión de dos diputados y un sector por cuatro meses. El Frente Amplio debía fallar sobre la postura que ha tenido el líder del sector Liga Federal, Darío Pérez, como de Sergio Mier, quien no han acompañado la disciplina partidaria cuando se les pidió. Ambos diputados votaron contrario algunos artículos de la rendición de cuentas del 2015, mientras que Pérez además no votó este año el impuesto a las pasividades militares que apuntaban como primera medida a la reforma de la caja militar y a su déficit fiscal.

Ante esto el Plenario Nacional del FA decidió “suspender de sus derechos como adherentes del Frente Amplio a los compañeros Darío Pérez y Sergio Mier por un período de cuatro meses”. Asimismo optó por suspender “por igual período al sector Liga Federal Frenteamplista, de su derecho a ejercer el voto y tomar decisiones en los organismos del Frente Amplio”. La moción fue respaldada afirmativamente por 157 votos.

Otros fallos

Respecto a otras resoluciones sobre fallos del TCP, el Plenario Nacional decidió “suspender de sus derechos como adherente del Frente Amplio al compañero Eduardo Godoy del departamento de Salto” por un período de 12 meses; “suspender de sus derechos como adherente del Frente Amplio al compañero José Luis Aguilar de la Coordinadora P de Montevideo”, por un período de 6 meses; y “suspender de sus derechos como adherente del Frente Amplio a la compañera Lucía Martínez del departamento de Salto por 6 meses”.

Por otro lado el Plenario resolvió archivar otros casos como el de Gonzalo Mujica debido a que “ya no pertenece a esta fuerza política, dejando constancia que los hechos reseñados configuraron una infracción de sus deberes, conforme a las normas que rigen la actuación de los legisladores del Frente Amplio”; también se archivó el caso de Victor Semproni debido a su fallecimiento; mientras que se archivó el caso de la exsenadora del PCU, Michelle Suárez dado que “ya no pertenece a esta fuerza política. Se dispone que este antecedente sea tenido en cuenta en caso de una eventual pretensión de reincorporación al Frente Amplio por parte de la involucrada”.

Asti: Se ratifica la vigencia de los principios éticos del FA

El diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti opinó sobre el Plenario Nacional del Frente Amplio indicando que el organismo “tomó por amplísima mayoría (160 votos o más) resoluciones muy importantes sobre conductas éticas y políticas las que previamente habían sido analizadas y dictaminadas por su propio Tribunal especializado en el tema”. “Se cierra una etapa dolorosa pero también se ratifica muy fuertemente la vigencia de los principios éticos que son pilar fundamental de nuestro capital político”, indicó.

En la misma línea, pero apuntando a los casos que ponen en jaque al Partido Nacional, e dirigente Sebastián Hagobian cuestionó “¿cuando era la fecha el Plenario del Partido Nacional, para tratar el caso de corrupción del intendente Bascou y el de nepotismo del intendente Caram?”.

Un compromiso con la austeridad y la trasparencia

Tras concluir con las sanciones, el Plenario Nacional del Frente Amplio, realizó una declaración en la que señala que la coalición, “como fuerza política de izquierda, es y será un celoso guardián de la conducta política de todos y todas sus integrantes en la búsqueda de la “pública felicidad”, reafirmando el ideario artiguista y seregnista.

Esto incluye un compromiso permanente con la austeridad, el buen uso de los dineros públicos, con la transparencia en la gestión y una actitud militante contra el flagelo de la corrupción en el Estado y en la sociedad”. Es por esto que “asumiendo que no estamos exentos de errores, resolvemos mejorar y ampliar los mecanismos internos de transparencia, vigilancia y control del desempeño de los y las frenteamplistas en responsabilidades públicas, para un mejor cumplimiento de este compromiso, que es permanente”.

(Fuente: Nodal)

Me gusta: Me gusta Cargando...