Universitario: Troglio quiere aprovechar el cansancio de Alianza Lima

El entrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, dijo que la decisión de no suspender el clásico radica en su deseo de agarrar cansado a la escuadra de Alianza Lima, que tendrá un partido trajinado ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, y el objetivo es ganarle a cómo de lugar.

Troglio señaló que no le interesa si no puede contar con cuatro seleccionados porque lo principal es quedarse con los tres puntos en disputa, ya que en un clásico no se interesa si juegas bien o mal.

“A la gente no le importa si juegas bien o mal el clásico, lo que importa es ganarlo. Si ganas por 1-0 en el último minuto, todos dirán que les encantó”, expresó el entrenador argentino.

Pedro Troglio dio a conocer que esta noche observará el cotejo de Alianza Lima frente a Independiente porque necesita observar a su rival de turno.

“No tengo problemas en jugarlo sin 4 seleccionados, cuento con un gran plantel para salir a ganar el partido. Veré el duelo entre Alianza e Independiente porque necesito saber cómo está Alianza, ya que tendrá pocos días de descanso. Lo que importa es ganar el sábado y agarrarlos cansados”, declaró Troglio a Líbero.

El clásico peruano, entre Universitario y Alianza Lima, se jugará el sábado 3 de junio, a las 20:00 horas, en el estadio Monumental de Ate. Este cotejo es válido por la segunda fecha del Torneo Apertura.

(Fuente: Andina)

