Universitario: Juan Vargas volvió con gol y cremas también son líderes

Con goles de Juan Vargas y Alberto Quintero, Universitario se impuso, el sábado por la noche, por 2-0 como local a Ayacucho FC y sumó 23 puntos, con lo que iguala a UTC y Alianza Lima en lo más alto de la tabla.

Los cremas fueron dominadores de la pelota a lo largo del partido pero en el inicio no tuvieron claridad para generar ocasiones de gol. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos con un buen tanto de Juan Manuel Vargas de tiro libre.

Ayacucho FC no tuvo reacción tras el gol de los locales y no fue capaz de generarle peligro a Carlos Cáceda. En la segunda mitad la dinámica se mantuvo. La ‘U’ tuvo el balón y algunas oportunidades claras de gol generadas tras rápidos ataques pero no pudo aumentar la diferencia.

A los 85 minutos Quintero quedó mano a mano ante Mario Villasanti pero se trabó y perdió la pelota. La tranquilidad crema llegó recién a los 89 minutos, cuando esta vez Quintero no falló tras el pase de Luis Tejada y puso el 2-0 que terminó siendo el resultado final.

El resultado le permite a la ‘U’ sumar 23 puntos y está igualado con UTC y Alianza Lima, que juega el domingo. Ayacucho FC, con 14 unidades, está décimo tercero.

(Fuente: Andina)

