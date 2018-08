Universidad Continental continúa ratificando su calidad obteniendo el licenciamiento institucional de la SUNEDU

Este logro valida su calidad académica y se suma a otros reconocimientos obtenidos como las acreditaciones nacionales e internacionales con ANECA de España, ACBSP de los Estados Unidos, ICACIT y SINEACE.

El licenciamiento destaca que nuestra infraestructura, plana docente y lineamientos de investigación crecieron de manera considerable en los últimos años.

La Universidad Continental es la primera universidad privada en obtener este reconocimiento en toda la región Junín.

Luego de un riguroso proceso de evaluación, según el cronograma establecido, la Universidad Continental recibió el licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) del Ministerio de Educación, la cual valida el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas por Ley. Este reconocimiento beneficia a más de 24 mil estudiantes de Huancayo, Arequipa, Cusco y Lima; y garantiza una vez más la calidad académica en sus 40 programas educativos de pregrado y posgrado.

El licenciamiento recibido se suma a otros importantes reconocimientos obtenidos que garantizan el alto nivel académico de la Universidad Continental, tanto a nivel nacional como internacional; como es el caso de ser la primera universidad en Latinoamérica en certificar su diseño de Sistema de Garantía Interna de Calidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España.

Asimismo, la Universidad Continental ha obtenido la acreditación de seis carreras de la facultad de Ciencias de la Empresa con la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) de los Estados Unidos, que es una de las mejores agencias acreditadoras del mundo, Además, logró la acreditación de cinco carreras de la facultad de Ingeniería por el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT) y con el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

Cumpliendo con sus funciones, la Sunedu ha constatado la rigurosidad y alto nivel de la oferta académica de la Universidad Continental, su política de calidad, su plana docente, su tecnología para la enseñanza, sus lineamientos de investigación, entre otros destacados aspectos para brindar educación superior de calidad a sus estudiantes en todos sus campus, modalidades y ciudades.

Cabe resaltar que la Universidad Continental ha realizado una importante inversión de cerca de 50 millones de dólares con la apertura de sus nuevos campus en Lima y Arequipa, así como el equipamiento de diversos laboratorios y talleres con la más moderna tecnología, y la implementación de Laboratorios de Fabricación Digital (Fab Lab) en sus campus, convirtiéndose en la única universidad peruana en tener una red de Fab Lab´s en distintas ciudades del país, que forman parte del Center of Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de los Estados Unidos, la mejor universidad del mundo.

De igual manera, promueve el uso de la tecnología para la educación, a través de contenidos multimedia, simuladores, salas virtuales y clases con profesores internacionales utilizando telepresencia o proyecciones holográficas. Además, los recursos destinados a la investigación científica han crecido de manera considerable y actualmente asciende a más de 1 millón de soles; y ha establecido múltiples convenios internacionales con instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, México, España, Francia, Italia, entre otras.

A través de este importante logro que se suma a muchos otros reconocimientos, la Universidad Continental reafirma su compromiso de revolucionar la educación superior en el país y con la mejora continua para ofrecer la mejor experiencia de educación posible a los jóvenes peruanos.

