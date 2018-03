Una de las Big Four del mundo contrata a joven Contadora

Fabiola Ampuero Crespo, joven egresada de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa, viajará próximamente a México para integrarse a la reconocida firma PwC (Price Waterhouse Coopers). La joven arequipeña asumirá responsabilidades como Consultora Internacional de Impuestos. La antigua alumna acaba de culminar su carrera de Contabilidad y de sustentar su tesis.

La firma PwC es una de las Big Four, es decir una de las firmas internacionales más importantes en consultoría y auditoría. Está presente en 157 países. “La sede de México está al mismo nivel de la principal, que está en Estados Unidos”, comentó Fabiola Ampuero.

Para ser seleccionada, la novel Contadora pasó por tres evaluaciones, todas en inglés. Valoraron sus habilidades blandas, sus conocimientos en impuestos, contabilidad y finanzas, y acerca de la compañía.

“La primera vez que supe de las Big Four fue cuando iniciaba mis estudios al participar en un congreso. Allí, me planteé el reto de trabajar en una de ellas y lo he logrado. Me preparé, hice prácticas desde hace tres años para acumular experiencia laboral, mientras perfeccionaba mi inglés. No fue fácil. Antes postulé y no me escogieron, pero no me rendí y a fines del año pasado, los representantes de PwC me buscaron”, compartió Fabiola.

De su formación en la UCSP, destacó que en la Escuela de Contabilidad ponen mucho énfasis en la enseñanza de las NIIF. Igual de importante para ella fue la formación humana que recibió en la Universidad teniendo como base a los valores y ética. “Eso nos va a diferenciar entre nuestros colegas”, finalizó Fabiola.

