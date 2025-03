Un renovado modelo New Forester presenta Subaru

Subaru, marca automotriz reconocida por las 5 estrellas en seguridad y recientemente considerada como el mejor fabricante de autos, por la prestigiosa revista Consumer Reports presenta su renovado modelo New Forester 2022, una SUV que brinda todo lo que necesitas y más, para aventurarte a recorrer la variada geografía peruana cumpliendo con los retos y exigencias que ello requiere. Este modelo, disponible en versiones 2.0L y 2.5L con precios desde $30,990, se lanzó bajo la campaña MADE IN JAPAN, MADE FOR PERU la cual invita a los clientes a experimentar la tecnología japonesa que solo Subaru brinda, mientras recorres los caminos, trochas, cerros y montañas más hermosas y desafiantes de nuestro país.

La New Forester 2022 lleva en su interior al reconocido motor Bóxer de 2.0 y 2.5 litros de cuatro cilindros, acoplada a una transmisión CVT. También posee el sistema Eyesight de 4ta generación que cuenta con mayor ángulo de visión, estructura anti-contacto y nueva función de centrado de carril, así como control de dirección.

En el exterior, la New Forester presenta una renovada imagen donde resalta el nuevo diseño tanto del parachoques delantero y posterior, así como de la parrilla frontal y de los faros con tecnología LED, que brindan un aspecto más deportivo. Las marcadas líneas aerodinámicas del frente y los nuevos aros de 18 pulgadas junto a los rieles y el spoiler de techo terminan por completar un diseño aventurero y dinámico.

SEGURIDAD

LaNew Forester 2022 reúne los más altos estándares en seguridad para brindar una máxima protección basado en el ADN de la marca: Symmetrical All Wheel Drive + Motor Subaru Boxer Horizontalmente Opuesto que proporciona un total equilibrio + Control Electrónico de Estabilidad y 5 estrellas en seguridad, reconocido por importantes organismos como EuroNcap, la máxima calificación de la más prestigiosa entidad de seguridad de Europa.

TECNOLOGÍA

La incorporación de tecnología japonesa de vanguardia en la nueva Forester sumadas a su versatilidad y maniobrabilidad, permiten una sensación de conducción única sobre condiciones extremas. En este modelo se incluyen faros de LED, tecnología eyesight 4ta generación, diseñado para prevenir cualquier peligro y evitar al máximo posible una colisión o un accidente.

PERFORMANCE

Cabe resaltar que, este modelo presenta una excelente capacidad de conducción a través de un mínimo espacio libre y ángulos off-road. El espacio libre más alto de la New Forester 2022 permite al conductor disfrutar de la conducción todo terreno que no puede experimentar en la conducción urbana. Además, optimiza los ángulos de aproximación y salida al conducir en pendientes o de regreso a una superficie plana, y también mejora el ángulo de ataque al desplazarse en las montañas y pendientes.