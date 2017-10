Ultimas funciones de la obra teatral “ Dramatis Personae “

Escrita por Gonzalo Rodríguez Risco y dirigida por Ernesto Barraza Eléspuru

De jueves a domingo en el Teatro de Cámara del CC. El Olivar

DRAMATIS PERSONAE nos presenta la historia de tres escritores que buscan inspiración en una ciudad que podría sería Lima a mediados de los 90, o cualquier ciudad de la actualidad, que atraviesa una situación de conflicto. Cuando la violencia del exterior irrumpe en el departamento donde se reúnen para encontrar el gatillo que dispare su creatividad, descubrirán las consecuencias de crear historias basadas en la vida real.

DRAMATIS PERSONAE es una recreación imaginaria y amalgamada de dos eventos reales en la historia de nuestro país: El atentado de Tarata (16 de Julio de 1992) y la crisis de los rehenes de la embajada de Japón (17 de Diciembre de 1996). La versión original de Dramatis Personae se presentó en el Langston Hughes Festival of New Plays en Yale School of Drama, dirigida por Becca Wolff (2007). La primera versión en castellano de la obra se estrenó en Lima en Casa Espacio Libre, dirigida por Diego La Hoz (2008). Una nueva versión en inglés de la obra se estrenó Off-Broadway en el Cherry Lane Theatre de Nueva York, dirigida por Erik Pearson (2010). Esta nueva versión es la que BREAK estrena en esta oportunidad, bajo la dirección de Ernesto Barraza Eléspuru.

Sobre la obra, el director nos dice: “si bien Lima ya no es la ciudad que fue hasta la década de los noventa, no es difícil establecer conexiones entre los personajes de la obra y nosotros que vivimos tiempos de aparente paz y bonanza: Marla, Lucas y Juan enfrentan sus demonios internos mientras buscan la inspiración que parece no llegar. Aparentemente aislados del terror que los rodea, como si este no estuviera a solo seis pisos del departamento donde se reúnen, y no bastara con asomarse a la ventana para verlo desde primera fila, ninguno parece consciente de cuan relacionadas están las historias que intentan crear con lo que pasa afuera; pues esta violencia forma parte de ellos. Hoy en día las preocupaciones individuales se han vuelto lo más importante, pareciera que nos sentimos seguros en un universo que corre a la par del mundo real. Aunque cada cierto tiempo las explosiones, los disparos y las sirenas se dejan escuchar todavía, la mayoría de las veces preferimos ignorarlas, acaso intentando escapar de la brutal naturaleza de un mundo cuyo carácter violento se extiende más allá de las fronteras de nuestro país”.

La puesta en escena tiene como elenco a Francisco Cabrera, Malu Gil, Alexandra Graña, Juan José Espinoza y Stefano Salvini.

Con el estreno de esta obra, BREAK continúa su actividad teatral del 2017. A principios de año estrenó “Una relación Pornográfica” de Phillipe Blasband, dirigida por Pancho Tuesta y en noviembre estrenará “Taller de Reparaciones” del autor norteamericano John Pollono, que dirigirá Diego Lombardi en el Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores.

TEMPORADA: hasta el 29 de octubre de jueves a domingo a las 8:00 p.m.

DRAMATURGIA: Gonzalo Rodríguez Risco

DIRECCIÓN: Ernesto Barraza Eléspuru

ELENCO: Francisco Cabrera, Malu Gil, Alexandra Graña, Juan José Espinoza y Stefano Salvini

LUGAR: Teatro de Cámara del Centro Cultural El Olivar

DIRECCIÓN: Calle La República 455, San Isidro

Entrada General: S/.40.00 nuevos soles

Estudiantes: S/.25.00 nuevos soles

Jueves populares: S/.25.00 nuevos soles

Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro, y en la boletería del teatro una hora antes de función

DRAMATIS PERSONAE

