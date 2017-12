UCAL da la bienvenida a su nueva rectora

Con más de 20 años dedicada a la educación superior e investigación, la Dra. Carla Olivieri, fue designada para el máximo cargo en la institución

La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), anunció el nombramiento de su nueva rectora, Carla Olivieri, quien asume el reto de consolidar a la institución como la única casa de estudios superiores en el país que ofrece carreras donde la creatividad e innovación generan un valor diferencial.

Olivieri lleva más de 20 años dedicada a la educación superior y además de haber ocupado el cargo de vicerrectora de Innovación y Calidad Académica de la UCAL, se ha desempeñado como decana en otras 2 universidades privadas peruanas y ha liderado procesos de expansión internacionales de think tanks y grupos educativos. Además ha desarrollado una carrera muy activa como investigadora especializándose en motivación para el aprendizaje, liderazgo, felicidad personal y organizacional, conocimientos que aplicará en su nueva posición.

En el mundo empresarial, ha sido directora de Foreign Affairs y de Knowledge & Training del think tank: Instituto Libertad y Democracia (ILD), vicepresidente de innovación y desarrollo de negocios y de marketing de organizaciones de servicios y de consumo, y Carla Olivieri sucede en el cargo a Mario Gutiérrez, quien a partir de ahora se desempeñará como decano de la Facultad de Comunicaciones de la casa de estudios superiores.

La nueva rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, (UCAL) ha encontrado el equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional, es madre de 5 niños y nadadora competitiva de estilo mariposa y libre. Sin embargo esas actividades no le han impedido encontrar tiempo para dedicarse también a escribir. En esa línea, publicó con Editorial Planeta el libro: “Yo, Fuera de la Caja – método para romper las barreras que te impiden diseñar y vivir tu propio futuro y ser feliz”.

Olivieri es PhD, Educational Management & Leadership, de la Marconi International University de EE.UU. magíster en Gestión de la Educación, por la Universitá degli studi Guglielmo Marconi de Italia, y es máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Escuela de Negocios, EOI de España. Además tiene un postgrado en E-Business Strategy, MIT (Sloan School of Management); Bachelor of Science, International Business and Marketing, Ithaca College, Nueva York y se ha desempeñado como Fellow del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Me gusta: Me gusta Cargando...