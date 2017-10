Turrón de Doña Pepa: 4D convierte el postre limeño en irresistible helado

Solo en Octubre, Cafeladería 4D presenta el helado de Turrón de Doña Pepa.

Octubre es el mes morado que representa a todos los devotos del Señor de los Milagros y trae consigo la oportunidad de probar una vez más, el tradicional turrón de Doña Pepa, infaltable en la mesa de los peruanos. Pero, ¿Sabías que hay un helado de Turrón de Doña Pepa?

Esta vez, Ana María Bugosen, Maestra Heladera de Cafeladería 4D, fie a su estilo, buscó sorprender los más exigentes paladares colocando en vitrina uno de los dulces peruanos más tradicionales convertido en un exquisito helado, que mantiene la receta tradicional, naturalmente con varios grados de temperatura menos.

“El helado Turrón de Doña Pepa es 100% artesanal. Lo elaboro con miel de higos frescos. El toque especial de este helado lo dan las grajeas, que caracterizan a este reconocido dulce peruano… No hay nadie que haya probado el helado y me haya dicho que lo que está comiendo no es turrón” comenta orgullosa Ana María Bugosen.

Bugosen añade que los insumos son tratados de manera diferente, pues al ser un trabajo en heladería, el producto final debe soportar bajas temperaturas y conservar una presentación impecable.

De esta manera, El Turrón de Doña Pepa, también llamado “Turrón de Miel” o “Turrón del Señor de los Milagros” podrá ser disfrutado por todos los amantes de los gelatos y aquellos que desean probar nuevas texturas en un delicioso helado.

Sin duda, una creación que deleitará el paladar de todos sus visitantes además de superar las 700 creaciones de Ana María Bugosen para Cafeladería 4D.

Encuéntranos en:

– Av. Angamos Oeste 408 Miraflores

– Av. Salaverry 3103 San Isidro

– C.C. El Polo: Av. Encalada 1415 Tda. D-108

– C.C. Jockey Plaza (2do nivel)

– Arequipa: Av. Aeropuerto s/n Hall interior del Aeropuerto Rodríguez Ballón

