Tribunal de Honor pide a candidatos priorizar difusión de sus propuestas

La presidenta del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE), Elena Alvites, invocó a los candidatos a priorizar el intercambio alturado de ideas y propuestas, evitando calificativos personales o insultos, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado.

Esta semana, el Tribunal de Honor emitió una exhortación donde expresó su preocupación por la conducta y prácticas de algunos candidatos que estarían vulnerando los principios éticos y democráticos del pacto suscrito por ellos mismos.

Alvites sostuvo que este primer acto como colegiado surgió debido a que han visto con preocupación las conductas de algunos candidatos, ya que se estarían incumpliendo principios contenidos en el PEE.

Indicó que, hasta el momento, no se ha presentado ante dicho organismo alguna denuncia concreta y que este pronunciamiento ha sido de oficio, tras un análisis de lo que han podido observar a través de los medios.

“Esperamos, primero, que los candidatos asuman con responsabilidad el compromiso que han vertido al suscribir el Pacto Ético y orienten su conducta a partir de principios democráticos, de intercambio alturado de ideas y propuestas, evitando calificativos personales o el insulto”, señaló la presidenta del Tribunal de Honor.

“Esperamos también que las organizaciones y movimientos políticos, al momento de realizar actividades proselitistas, tengan en cuenta que en las mismas no deben participar funcionarios de entidades públicas”, agregó.

Sobre las acciones que pueden realizar en el marco de sus competencias, indicó que entre ellas están el emitir pronunciamientos, exhortaciones generales o particulares y también resoluciones, en función de casos concretos que reciban a través de denuncias de parte de la ciudadanía u otras organizaciones políticas.

Asimismo, la presidenta del Tribunal de Honor sostuvo que el hecho de no haber suscrito el Pacto Ético no excluye el evaluar conductas vinculadas a principios democráticos, que los facultan no a intervenir de manera individual pero sí a ejercer la posibilidad de emitir exhortaciones.

En ese sentido, sobre los casos de los candidatos Daniel Urresti (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), señaló que seguirán cumpliendo su labor como órgano para velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el caso del primero, y de cara al principio democrático en el caso del segundo, ya que no suscribió el Pacto Ético.

Consultada sobre lo que podría ocurrir de persistir ambos candidatos en dichas conductas, sostuvo no se podría adelantar alguna acción, ya que es un tema que deberán resolver como colegiado.

Fuente: Agencia Andina