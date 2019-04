Uno de los temas que afecta en gran medida a nuestra sociedad es la falta de educación financiera. De hecho, en el Perú, esta problemática se refleja en un estudio realizado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el cual indica que menos del 5% de la población peruana cuenta con conocimientos financieros.

Ramiro Hidalgo, profesor de la carrera de Finanzas de CERTUS, afirma que el no saber cómo gestionar el dinero o no contar con una cultura de ahorro son algunas de los principales ejemplos de cómo muchos peruanos no manejan de forma correcta sus finanzas. Esta situación -dice Hidalgo- afecta de forma negativa tanto al individuo como a su familia.

Así, la educación financiera no solo es relevante debido a que permite fortalecer la administración de las finanzas personales de las personas, sino también porque les permite aprender a planificar. En este contexto, Ramiro Hidalgo, de CERTUS, comparte tres recomendaciones para fomentar la educación financiera.

Enseñar los principios de la educación financiera desde una edad temprana

Los últimos resultados de la prueba PISA colocan al Perú en el penúltimo puesto en educación financiera, lo que evidencia que en las escuelas no se imparte mucho conocimiento al respecto. Por ello, Hidalgo recomienda que desde los colegios y el hogar se apoye a los más pequeños a entender los fundamentos del alfabetismo financiero: la planificación, el presupuesto y el ahorro.

Es fundamental que la planificación se enseñe a una corta edad. Ello permitirá que, más adelante, las personas puedan tomar buenas decisiones sobre productos y servicios. Por el lado del presupuesto y el ahorro, ambos fundamentos son vitales para saber qué es la solvencia económica y que se puedan proyectar para adquirir mejores bienes a futuro.

Realizar una buena organización de los ingresos y egresos

De acuerdo con Hidalgo, existen diversas aplicaciones gratuitas para organizarse mejor, como Whallet, Money Wise y Fintonic. Estas permiten, desde un dispositivo móvil, visualizar todos los productos financieros (cuentas, tarjetas, seguros, etc.) con los que cuenta el usuario de una manera bastante sencilla.

Conocer más sobre los temas crediticios

Uno de los mayores problemas que tienen los peruanos es la desinformación sobre los créditos. Por ello, Hidalgo aconseja informarse lo mejor posible sobre todas las implicancias de adquirir este tipo de productos financieros, como tarjetas de crédito o préstamos. En ese sentido, es clave conocer datos como la tasa efectiva anual (TEA), la tasa mensual, las cuotas de financiamiento, entre otros.