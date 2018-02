Tres recomendaciones para aplicar con éxito a un MBA

¿Estás pensando en postular a un MBA? Si es así, debes tener en cuenta estos tres puntos importantes para evitar errores en tus postulaciones. Peter Von Loesecke, director general del MBA TOUR, comparte información importante que deben considerar las personas interesadas en realizar una Maestría en Administración de Empresas (MBA por sus siglas en inglés):

Deben ser claros.

El error más recurrente en una aplicación y entrevista por parte del posible estudiante de un MBA es no ser claro. Por no conocer bien a la escuela en donde quieren estudiar, responden de manera confusa por qué quieren ingresar a esa institución; no tienen planes claros de qué harán al finalizar la maestría, y, por último, demuestran poca personalidad durante la entrevista de admisión.

Es muy importante ser específico al escribir sobre el por qué cierta escuela es la indicada para estudiar la maestría; no decir únicamente que se cuenta con mucha experiencia laboral sino detallar qué tipo de trabajo se ha realizado y cómo ha servido como preparación a un MBA. Además, se debe de realizar una investigación sobre la universidad de interés para demostrar claridad y explicar de manera simple por qué se quiere estudiar en esa institución. Realizando esto, al momento de la entrevista se demostrará una mayor seguridad y, por lo tanto, más personalidad por parte del entrevistado.

Responder el ensayo de manera apropiada.

Otro error común es escribir un ensayo confuso. Para evitar esto, primero se sugiere leer más de una vez el ensayo para revisar si lo que se está respondiendo es lo que se está pidiendo. Enseguida se puede solicitar a un familiar a o amigo que no esté familiarizado con la elaboración del ensayo, para que diga qué pregunta se está respondiendo con ese texto, si lo hace correctamente significa que la respuesta es clara y precisa.

Hacer una revisión final.

Muchos de los aplicantes presentan tanto su CV como su ensayo, con errores ortográficos y mala redacción. Para que los directores de admisión tomen en serio al aplicante, es importante que no haya errores ortográficos y de redacción en los documentos que presenten; estos dan la impresión de que se es descuidado y por lo tanto no es un candidato serio para una maestría.

Tomarse el tiempo de revisar cada uno de estos puntos es algo muy importante para un exitoso proceso de admisión para estudiar un MBA, sin importar el país y universidad al que sea quiera aplicar.

Asimismo, Peter Von señaló que estos tres puntos son las conclusiones de las observaciones realizadas por diversos directores de admisión de universidades que forman parte de THE MBA TOUR, evento que se realizará este 5 de Marzo en Lima.

Me gusta: Me gusta Cargando...